Работа в Латвии без латышского и с зарплатой до 2800 евро? Жители заподозрили подвох в вакансиях
На сайтах с объявлениями все чаще появляются вакансии, которые выглядят слишком заманчиво, чтобы быть правдой. Людям обещают работу в Латвии без знания латышского языка, жилье за счет работодателя и зарплату до 2800 евро в месяц.
На фоне того, что сами жители Латвии нередко уезжают на заработки в другие страны Европы в поисках более высоких доходов, такие предложения вызывают закономерные вопросы. Особенно когда речь идет о фасовщиках, упаковщиках и сотрудниках конвейера, которым вдруг обещают суммы, заметно превышающие ожидания для подобной работы.
Среди объявлений, которые сейчас распространяются в интернете, — вакансии сотрудника на складе Adidas в Риге с зарплатой 2500 евро, упаковщика на фабрику печенья в Мадоне с обещанием 2800 евро, фасовщиков овсяных и кукурузных хлопьев в Риге за 2000 евро, а также работников на фабрику Raffaello в Айзкраукле с зарплатой от 2000 до 2350 евро.
Во всех случаях схема выглядит похоже: высокая зарплата, простые обязанности, отсутствие требования знать латышский язык, а иногда еще и жилье от работодателя. Для части аудитории это может звучать как редкая удача. Однако все это похоже на примитивный развод. Кстати, где в Латвии фабрика Raffaello?
Одна из пользовательниц прямо пишет, что это мошенники, которые могут просить у людей по 400-500 евро якобы на «оформление документов» или другие расходы, а затем просто исчезнуть. Расчет может быть именно на тех, кто находится за границей или ищет работу дистанционно и в случае обмана не сможет быстро ничего предпринять.
Еще одна участница обсуждения с иронией замечает, что после таких вакансий остается только спросить, не нужны ли сотрудники уже и на фабрику Hermès, намекая на очевидную неправдоподобность слишком красивых предложений.
Люди вспоминают и более приземленные случаи. Одна из женщин рассказала, что ее знакомой предложили через биржу вакансию уборщицы, но на месте выяснилось, что требования к языку оказались значительно выше ожидаемых, а зарплата — гораздо ближе к минимуму, чем обещалось изначально.
Если вы ищите работу, советуем не переводить деньги за оформление документов, не соглашаться на подозрительные посреднические услуги и не верить объявлениям, в которых слишком хороши сразу все условия. Особенно если работодатель неизвестен, а информация о вакансии выглядит общей, размытой и не дает возможности легко проверить, существует ли такая фабрика, склад или набор сотрудников на самом деле.