Главу НСЭСМИ Аболиньша хотели отправить в отставку из-за белорусского радио
Скандал вокруг приема белорусского радио на территории Латвии стремительно набирает обороты: НСЭСМИ и партия Kustība Par! обменялись резкими заявлениями, а спор о радиоволнах превратился в громкое политическое противостояние.
«Действия партии Kustība Par! свидетельствуют об абсолютной некомпетентности», — подчеркивает председатель Национального совета по электронным средствам массовой информации (НСЭСМИ) Ивар Аболиньш, реагируя на требование политической силы уйти в отставку из-за того, что на территории Латвии можно принимать сигнал белорусского радио. Он отмечает, что партия не знает элементарных законов физики и повелась на дешевые фейковые новости.
Ранее партия Kustība Par! распространила заявление, в котором потребовала политической ответственности и отставки Аболиньша, ссылаясь на его собственное объяснение в сети X, где он подтвердил факт, что в приграничных районах Латвии можно принимать белорусское радио. «Это означает, что система контроля информационного пространства работала недостаточно эффективно. Тот факт, что в Латвии можно принимать пропагандистский контент недружественного государства, даже если это объясняется техническими обстоятельствами и нехваткой финансирования, свидетельствует о недостаточных действиях», — говорится в заявлении партии.
Saistībā ar publiski izskanējušo Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja Ivara Āboliņa paziņojumu par Baltkrievijas radio signāla uztveršanu Latvijā, mēs pieprasām viņa demisiju.https://t.co/c82JrHMoe1— Linda Curika (@curiha) March 5, 2026
Ссылаясь на Закон об электронных СМИ, Kustība Par! обвинила руководителя НСЭСМИ в несерьезном отношении к защите информационного пространства государства. Партия подчеркнула, что Россия проводит масштабные действия, используя радиочастоты как часть своей стратегии электронной и гибридной войны, а недостаточные действия НСЭСМИ по предотвращению этих рисков делают Латвию слабым звеном также и в контексте НАТО.
Комментируя прозвучавшее требование об отставке, Ивар Аболиньш сообщил порталу Jauns.lv, что Kustība Par! может выдвигать любые предложения, однако в своих обвинениях опирается на откровенную дезинформацию. «К сожалению, похоже, что партия повелась на фейковые новости о том, что в Латгале на бывших частотах Латвийского радио 4, вещавшего на русском языке, звучит белорусское радио. На этих частотах звучит программа Латвийского радио 1, и любой, кто утверждает обратное, грубо лжет», — отметил глава НСЭСМИ.
Он пояснил, что через границу в сторону Латвии приходят радиоволны из Беларуси — точно так же, как из Латвии они уходят в Беларусь. «НСЭСМИ говорит об этой проблеме уже много лет, и это общеизвестная информация. Можно лишь удивляться, что для партии, член которой занимала пост министра внутренних дел, это оказалось новостью», — заявил Аболиньш.
Он также обращает внимание, что на указанной частоте белорусское радио вообще никогда не вещало:
«Был случай, когда один радиолюбитель со специальной аппаратурой поймал эти волны, и это произошло из-за уникального совпадения условий. Это законы физики».
Игнорировать эти факты, по его мнению, крайне непрофессионально. «Поэтому по поводу данного заявления могу выразить только сочувствие и искреннюю грусть из-за такой некомпетентности».