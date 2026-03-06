Laundromat: прачечная самообслуживания позволяет сэкономить более 250 евро в год

Согласно расчетам, в химчистке чистка плотных штор для квартиры с общей площадью штор 14,5 квадратного метра обходится в 50,75 евро за один раз. Если шторы чистят один раз в год, это 50,75 евро в год. В прачечной самообслуживания для такого объема нужны два цикла стирки и два цикла сушки на оборудовании вместимостью 17 килограммов. Если одна стирка стоит 9 евро, а одна сушка — 2,7 евро, общая стоимость стирки штор составит 23,4 евро. Экономия только по этой позиции — более 27 евро в год.