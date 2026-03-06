Laundromat: прачечная самообслуживания позволяет сэкономить более 250 евро в год
Прачечные самообслуживания Laundromat в Латвии из нишевой услуги превратились в практичное и удобное повседневное решение, которое помогает экономить не только время, но и значительную сумму денег, если сравнивать с услугами химчисток.
Помимо удобства и экономии времени, Laundromat дает и очень конкретную финансовую выгоду. Согласно расчетам для домохозяйства из четырех человек — двух взрослых и двух детей — выбор прачечной самообслуживания позволяет сэкономить в среднем около 280 евро в год по сравнению с услугами химчистки.
«В основе наших расчетов — текстильные изделия, которые регулярно приходится стирать: шторы, одеяла, зимние куртки и подушки. Это вещи, которые в домашней стиральной машине часто сложно или даже невозможно качественно постирать из-за размера и объема. Поэтому многие жители выбирают химчистку. Но разница в расходах существенная», — рассказала руководитель маркетинга Laundromat Монта Пуркалне.
Большая экономия — плотные шторы и одеяла
Согласно расчетам, в химчистке чистка плотных штор для квартиры с общей площадью штор 14,5 квадратного метра обходится в 50,75 евро за один раз. Если шторы чистят один раз в год, это 50,75 евро в год. В прачечной самообслуживания для такого объема нужны два цикла стирки и два цикла сушки на оборудовании вместимостью 17 килограммов. Если одна стирка стоит 9 евро, а одна сушка — 2,7 евро, общая стоимость стирки штор составит 23,4 евро. Экономия только по этой позиции — более 27 евро в год.
Похожая ситуация и с одеялами. Чистка пяти одеял в химчистке, если делать это дважды в год, стоит 100 евро. В прачечной самообслуживания нужны два цикла стирки и три цикла сушки, которые вместе обходятся в 26,1 евро. Экономия — почти 74 евро в год.
Зимние куртки стирать значительно выгоднее
Особенно заметна разница в случае зимних курток. Чистка восьми курток в химчистке обходится в 144 евро в год (при условии, что каждая куртка чистится один раз за сезон). В прачечной самообслуживания при двух циклах стирки и двух циклах сушки общие расходы составляют 23,4 евро. Это означает экономию более 120 евро только на куртках.
Разница есть и по подушкам. Чистка четырех подушек два раза в год в химчистке стоит 80 евро, тогда как в прачечной самообслуживания общая стоимость составляет 23,4 евро.
Разница превышает 250 евро в год
Если суммировать все расходы, годовая стоимость услуг химчистки достигает 374,75 евро. При использовании прачечной самообслуживания Laundromat общие расходы в год составляют 96,3 евро. Таким образом, общая экономия — 278,45 евро в год. Эти цифры ясно показывают: разница не символическая — она превышает 250 евро в год. Для семьи из четырех человек это ощутимое облегчение бюджета. На фоне роста коммунальных платежей и повседневных расходов возможность снизить затраты на регулярно необходимые услуги становится особенно важной.
Важно также подчеркнуть, что профессиональное оборудование прачечных самообслуживания вместимостью 17 килограммов позволяет за один раз стирать большой объем текстиля. Это означает меньшее количество циклов и более эффективное использование ресурсов. Кроме того, стирка и сушка занимают около часа, что дает значительную экономию времени по сравнению с многократной сдачей вещей в химчистку и получением заказа через несколько дней.
Скоро — в 20 городах Латвии
Развитие сети Laundromat в Латвии в последние годы было особенно динамичным. Сеть прачечных самообслуживания, основанная в 2022 году, за несколько лет сформировала широкую сеть филиалов не только в столице, но и в регионах. Развитие идет за счет выбора локаций со стабильным потоком людей — рядом с торговыми центрами и в жилых районах. Спрос уже не сосредоточен только в Риге: все активнее услугой пользуются и жители других городов.
В ближайшие месяцы планируется расширение в нескольких городах Латвии, и в течение года сеть будет представлена примерно в 20 местах по всей стране. Это подтверждает, что формат самообслуживания становится устойчивой и востребованной услугой. Компания начала работу также в Литве и Эстонии, обозначив развитие в масштабе Балтии. Можно прогнозировать, что этот сервис продолжит укрепляться как экономически выгодная альтернатива традиционной химчистке.
Таким образом, сравнение на основе цифр и тенденции роста отрасли ясно подтверждают: прачечная самообслуживания — это не только удобная альтернатива, но и экономически обоснованное решение, позволяющее существенно оптимизировать бюджет домохозяйства.