"Это государственный терроризм и рэкет": Украина обвиняет Венгрию в захвате заложников и краже денег и золота

В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о целом пакете ответных мер. «Мы приостановили поставки бензина Украине, мы не поставляем дизельное топливо, электроэнергию мы пока еще поставляем, но также остановим транзит важных для Украины товаров через Венгрию — до тех пор, пока не получим подтверждения возобновления нефтяных поставок», — заявил он в эфире венгерского государственного радио.