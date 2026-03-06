"Это государственный терроризм и рэкет": Украина обвиняет Венгрию в захвате заложников и краже денег и золота
Семь украинских работников банка исчезли в Будапеште. Их машины с $40 миллионами и золотом остановила венгерская полиция — и больше никто не выходил на связь. Киев называет это государственным терроризмом.
5 марта 2026 года два бронеавтомобиля украинского государственного Ощадбанка въехали на территорию Венгрии в рамках обычного рейса из Австрии в Украину. Внутри находились семь сотрудников банка, $40 миллионов наличными и девять килограммов банковских металлов. Домой они не вернулись.
По данным Национального банка Украины, оба инкассаторских автомобиля были остановлены венгерскими правоохранительными органами на территории страны. Связь с экипажами пропала. GPS-трекеры зафиксировали местонахождение машин в центре Будапешта — вблизи одного из зданий силовых структур Венгрии.
Груз перевозился в соответствии с международным контрактом между Raiffeisen Bank International и Ощадбанком. По заявлению НБУ, все необходимые документы были оформлены согласно международным правилам перевозок и действующим европейским таможенным процедурам. Маршрут был стандартным — подобные рейсы осуществлялись на регулярной основе.
Реакция Киева: «Захват заложников и ограбление»
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал жёстко. «Сегодня в Будапеште венгерские власти захватили в заложники семерых граждан Украины», — написал он в своем аккаунте в X. По его словам, речь идет не о правовом споре, а о преступлении государственного масштаба.
Today in Budapest, Hungarian authorities took seven Ukrainian citizens hostage. The reasons are still unknown, as well as their current well-being, or the possibility of contacting them.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 5, 2026
These seven Ukrainians are employees of state-owned Oschadbank, who were operating two bank…
«Фактически речь идет о том, что Венгрия взяла заложников и похитила деньги. Если это та "сила", о которой сегодня говорил господин Орбан, то это сила преступной банды. Это государственный терроризм и рэкет», — заявил Сибига.
Украина направила в Венгрию официальную ноту с требованием немедленного освобождения граждан. Кроме того, Киев намерен обратиться в Европейский союз с запросом о правовой квалификации действий Будапешта.
Глава НБУ Андрей Пышный также выступил с официальным заявлением, пообещав, что «реакция на незаконные действия будет».
Орбан давит на Украину
Инцидент произошёл на фоне нарастающего конфликта между Будапештом и Киевом. В конце января 2026 года прекратились поставки российской нефти через украинскую территорию по трубопроводу «Дружба» — из-за повреждений, вызванных, по версии украинской стороны, российскими ударами беспилотниками. Венгрия и Словакия, располагающие временным освобождением от санкций ЕС на импорт российской нефти, возложили ответственность за ситуацию на Киев, обвинив его в затягивании ремонта.
В пятницу премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о целом пакете ответных мер. «Мы приостановили поставки бензина Украине, мы не поставляем дизельное топливо, электроэнергию мы пока еще поставляем, но также остановим транзит важных для Украины товаров через Венгрию — до тех пор, пока не получим подтверждения возобновления нефтяных поставок», — заявил он в эфире венгерского государственного радио.
Помимо этого, Орбан блокирует выделение Украине кредита ЕС на сумму 90 миллиардов евро и введение нового пакета санкций против России — увязывая эти вопросы с возобновлением транзита нефти по «Дружбе».
Венгрия остается одной из немногих стран — членов ЕС, сохраняющих тесные отношения с Москвой после вторжения России в Украину в 2022 году. Будапешт последовательно выступает против военной помощи Киеву и неоднократно блокировал общеевропейские инициативы по поддержке Украины.