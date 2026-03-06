Правительство приукрасило свои достижения? Что показала проверка "рестарта" через год

Что касается сокращения бюрократии на 25%, то текущий уровень не был зафиксирован, поэтому неясно, как измерить поставленную цель. Если цель неизмерима, то возможности ее достижения кажутся сомнительными. В разделе об экономическом росте отмечены четыре приоритета: запуск Центра искусственного интеллекта в Латвии; разработка норм для ссудно-сберегательных обществ, чтобы обеспечить доступ к финансированию для предпринимателей, особенно в регионах; упрощенный и более дешевый процесс рефинансирования для юридических лиц; увеличение на 20% объема инвестиций, привлекаемых Латвийским агентством инвестиций и развития. Правительство отметило выполнение всех этих пунктов, за исключением упрощения и удешевления рефинансирования для предприятий, которое все еще находится в стадии реализации, пишет Diena.