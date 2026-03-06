Правительство приукрасило свои достижения? Что показала проверка "рестарта" через год
Год назад обществу был представлен план "рестарта" правительства, в котором были выделены четыре приоритета: безопасность, поддержка семей, экономический рост и сокращение бюрократии на 25%. Уже тогда, анализируя раздел об экономическом росте, можно было сделать вывод, что в нем нет никаких новых элементов, все они уже были начаты и запланированы ранее.
Что касается сокращения бюрократии на 25%, то текущий уровень не был зафиксирован, поэтому неясно, как измерить поставленную цель. Если цель неизмерима, то возможности ее достижения кажутся сомнительными. В разделе об экономическом росте отмечены четыре приоритета: запуск Центра искусственного интеллекта в Латвии; разработка норм для ссудно-сберегательных обществ, чтобы обеспечить доступ к финансированию для предпринимателей, особенно в регионах; упрощенный и более дешевый процесс рефинансирования для юридических лиц; увеличение на 20% объема инвестиций, привлекаемых Латвийским агентством инвестиций и развития. Правительство отметило выполнение всех этих пунктов, за исключением упрощения и удешевления рефинансирования для предприятий, которое все еще находится в стадии реализации, пишет Diena.
"Некоторые задачи, отмеченные как выполненные, на самом деле по-прежнему находятся на начальной стадии. Самый важный вопрос для общества - это не формальное выполнение целей, а то, насколько эффективно принятые решения будут реализованы на практике и позволят ли они достичь намеченных результатов. Это можно объективно оценить только со временем", - говорит экономист "SEB banka" Дайнис Гашпуйтис.
При этом он отмечает, что, учитывая разногласия между коалиционными партиями, любой прогресс в принятии решений сам по себе может считаться достижением и шагом вперед. В то же время остаются задачи, которые давно назрели, такие как более активное и последовательное развитие рынка капитала.