В Иманте из-за одного знака STOP начали появляться "призрачные пробки": что пошло не так
В районе Иманта возле железнодорожного переезда недавно установили новый знак STOP. Хотя изначально цель была повысить безопасность дорожного движения, опыт водителей показывает, что новое решение вызвало больше неудобств, чем принесло пользы.
Знак STOP означает, что каждому транспортному средству перед переездом необходимо полностью остановиться, а затем снова начать движение. Такое требование заметно меняет транспортный поток — возникают так называемые «призрачные пробки», когда даже небольшая волна остановок продолжает влиять на движение еще долгое время, сообщает программа «Zebra».
В результате растут заторы не только у самого переезда, но и на ближайшем перекрестке, где раньше движение относительно быстро выстраивалось по принципу «молнии». Кроме того, частые торможения и разгоны увеличивают выбросы и расход топлива, создавая дополнительную нагрузку на окружающую среду. Ситуацию усложняет и то, что за железнодорожную инфраструктуру отвечает железная дорога, а организация движения вокруг — в ведении самоуправления, поэтому последствия нередко остаются без четко определенного ответственного. К тому же сам знак установлен на довольно сомнительной высоте и в месте, где обзор на пути частично закрывают деревья и кусты. Из-за этого водители нередко останавливаются лишь формально и продолжают путь, даже не убедившись в отсутствии приближающегося поезда.
Этот случай показывает, что даже небольшие изменения в организации дорожного движения могут существенно влиять на поток, поэтому перед внедрением подобных решений необходимо тщательно оценивать их практические последствия.