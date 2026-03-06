В Иманте из-за одного знака STOP начали появляться "призрачные пробки": что пошло не так

В результате растут заторы не только у самого переезда, но и на ближайшем перекрестке, где раньше движение относительно быстро выстраивалось по принципу «молнии». Кроме того, частые торможения и разгоны увеличивают выбросы и расход топлива, создавая дополнительную нагрузку на окружающую среду. Ситуацию усложняет и то, что за железнодорожную инфраструктуру отвечает железная дорога, а организация движения вокруг — в ведении самоуправления, поэтому последствия нередко остаются без четко определенного ответственного. К тому же сам знак установлен на довольно сомнительной высоте и в месте, где обзор на пути частично закрывают деревья и кусты. Из-за этого водители нередко останавливаются лишь формально и продолжают путь, даже не убедившись в отсутствии приближающегося поезда.