Планируемые изменения в законе могут принести плохие новости тысячам работников в Латвии
Депутаты Сейма сделали решающий шаг к изменениям в Трудовом законе, которые могут принести плохие новости тысячам работников в Латвии. Планируемые поправки предусматривают существенное сокращение доплаты за сверхурочную работу, которая сейчас составляет 100%, сообщает 360TV Ziņas.
Новая инициатива предусматривает, что в будущем за сверхурочную работу в обычные рабочие дни будут платить лишь половину от нынешней ставки, а за сверхурочную работу в праздничные дни работодатель будет иметь право платить доплату в размере 75%.
Заседание Комиссии Сейма по социальным и трудовым делам не обошлось без недоразумений, поскольку выяснилось, что сами депутаты не до конца поняли, за что проголосовали. Юрист Союза свободных профсоюзов Латвии Каспарс Раценайс указывает, что нынешнее решение создает парадоксальную ситуацию: если работник выполняет сверхурочную работу в праздничный день, он получает доплату 75%, однако если это обычная работа в праздник, не являющаяся сверхурочной, доплата вообще не предусмотрена. Этот юридический брак теперь поручено исправить Юридическому бюро Сейма, и комиссия вернется к этому вопросу на следующей неделе. Председатель комиссии Андрис Берзиньш признает, что процедура была сложной, и теперь важно все оформить юридически правильно.
Профсоюзы категорически возражают против этих поправок, подчеркивая, что это станет тяжелым ударом по кошелькам работников и по качеству государственных услуг. Руководитель профсоюза работников транспорта Инга Вейиня предупреждает, что водители автобусов, у которых сверхурочные составляют значительную часть зарплаты, могут покинуть отрасль и уйти работать водителями грузовиков. Подобная тревога существует и в сфере здравоохранения. Председатель Профсоюза работников здравоохранения и социальной помощи Латвии Лига Бариня напоминает, что в Службе неотложной медицинской помощи в прошлом году сверхурочно работали более двух тысяч сотрудников. Она задает риторический вопрос, как в будущем вообще можно будет обеспечить помощь, если персонал откажется работать дополнительные часы за меньшую оплату. Представитель детских хирургов Иво Клотиньш также считает, что это не тот способ, которым следует стимулировать экономику, поскольку специфика публичного сектора существенно отличается от частного бизнеса.
Совершенно противоположного мнения придерживаются представители работодателей, которые утверждают, что нынешняя система не работает. Президент Конфедерации работодателей Латвии Андрис Бите подчеркивает, что доплата в 100% для частного сектора непосильна и делает латвийских предпринимателей неконкурентоспособными. Он указывает на практику соседних стран, отмечая, что Латвия вместе с Россией и Беларусью остается среди последних стран Европы, где все еще существуют столь высокие обязательные доплаты. По мнению Бите, закон должен быть приспособлен к реальной жизни, а не заставлять предпринимателей искать обходные пути.
Рассмотрение поправок в комиссии продолжится еще как минимум две недели, поэтому сейчас трудно прогнозировать, в какой редакции законопроект попадет на пленарное заседание Сейма. Если он будет принят в нынешнем направлении, профсоюзы не исключают возможности обратиться к президенту государства и в Конституционный суд.