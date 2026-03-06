Планируемые изменения в законе могут принести плохие новости тысячам работников в Латвии

Профсоюзы категорически возражают против этих поправок, подчеркивая, что это станет тяжелым ударом по кошелькам работников и по качеству государственных услуг. Руководитель профсоюза работников транспорта Инга Вейиня предупреждает, что водители автобусов, у которых сверхурочные составляют значительную часть зарплаты, могут покинуть отрасль и уйти работать водителями грузовиков. Подобная тревога существует и в сфере здравоохранения. Председатель Профсоюза работников здравоохранения и социальной помощи Латвии Лига Бариня напоминает, что в Службе неотложной медицинской помощи в прошлом году сверхурочно работали более двух тысяч сотрудников. Она задает риторический вопрос, как в будущем вообще можно будет обеспечить помощь, если персонал откажется работать дополнительные часы за меньшую оплату. Представитель детских хирургов Иво Клотиньш также считает, что это не тот способ, которым следует стимулировать экономику, поскольку специфика публичного сектора существенно отличается от частного бизнеса.