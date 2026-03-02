"Почему я ничего не сделал?" - каждый четвертый в Латвии пожалел о молчании
Каждый четвертый житель Латвии признает: он замечал признаки домашнего насилия рядом с собой. Но более четверти так и не вмешались — и позже пожалели о своем молчании. Новый опрос IKEA вскрыл болезненную правду о страхе, сомнениях и цене бездействия.
Каждый четвертый житель Латвии (26 %) признает, что замечал в своем окружении признаки, которые могли свидетельствовать о насилии в семье, а еще у 22 % возникали такие подозрения. Более четверти тех, кто заметил или заподозрил домашнее насилие, не вмешались в ситуацию, а теперь сожалеют о том, что не предприняли никаких действий, показал проведенный IKEA опрос.
Среди тех, кто заметил признаки насилия, почти 35 % предприняли определенные действия, чтобы его прекратить, и не жалеют об этом. Однако почти каждый четвертый (26 %) в таких ситуациях ничего не сделал и позднее сожалел о своем бездействии.
“Результаты опроса подтверждают, что проблема домашнего насилия в Латвии остается актуальной, но они также показывают, что люди к ней не равнодушны. Они замечают насилие в семье, и это их беспокоит, но часто они не знают, как правильно поступить. Дом должен быть для нас самым безопасным убежищем, однако для многих он все еще является местом, где они испытывают страх и боль, а в некоторых случаях – даже серьезную угрозу для благополучия и безопасности. Поэтому мы должны лучше понимать, как реагировать, заметив признаки домашнего насилия. Насилие никогда не является проблемой лишь отдельных людей. Оно затрагивает семьи, местные сообщества и общество в целом. Тот факт, что так много людей сожалеют о своем бездействии, говорит о том, что молчание имеет последствия. Нередко мы не можем об этом забыть”, – подчеркнула руководитель розничной торговли IKEA в странах Балтии Инга Филипова, открывая новую социальную кампанию в рамках долгосрочной инициативы “Откройте глаза на насилие”, которая будет проходить в течение марта во всех странах Балтии, призывая людей не молчать, когда они замечают тревожные признаки – ведь стены, скрывающие насилие, говорить не могут.
“Разве не было бы прекрасно, если бы стены умели говорить? Они становятся свидетелями многих событий, в том числе того, как люди пытаются противостоять насилию в семье. Но, к сожалению, стены говорить не могут, поэтому ответственность должны взять на себя мы – окружающие люди. Способность заметить насилие и смелость отреагировать может реально изменить чью-то жизнь”, – подчеркивает Филипова.
Сомнения – главное препятствие
Как показал опрос, главной причиной, почему люди воздерживаются говорить о насилии и вмешиваться в ситуацию, являются сомнения. Примерно двое из пяти, или 40 % респондентов, не предпринявших никаких действий, указали, что не были уверены в том, является ли конкретная ситуация насилием в семье. В свою очередь чуть более четверти (28 %) отметили, что не знали, как помочь.
Важным фактором также является страх. Почти треть опрошенных (33 %) боялись своими действиями только усугубить ситуацию. Женщины (36 %) чаще, чем мужчины (30 %), опасались обострения конфликта. Кроме того, 26 % считали, что пострадавший не хочет, чтобы ему помогали, а 15% опасались за свою безопасность.
Помощь можно найти:
- горячая линия для жертв насилия: 116 006 (ежедневно с 12:00 до 22:00),
- Круглосуточная горячая линия эмоциональной и психологической поддержки: 116123, 67222922 или 27722292,
- юридическая помощь, поддерживаемая государством, по телефону 80001801,
- бесплатный телефон доверия для детей и подростков 116111,
- номер службы экстренной помощи 112, чтобы сообщить о домашнем насилии в экстренных ситуациях.
Опрос по инициативе IKEA был проведен в феврале 2026 года исследовательской компанией Norstat. В онлайн-опросе приняли участие 1003 жителя Латвии в возрасте 18-74 лет.