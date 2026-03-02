"Почему я ничего не сделал?" - каждый четвертый в Латвии пожалел о молчании

“Результаты опроса подтверждают, что проблема домашнего насилия в Латвии остается актуальной, но они также показывают, что люди к ней не равнодушны. Они замечают насилие в семье, и это их беспокоит, но часто они не знают, как правильно поступить. Дом должен быть для нас самым безопасным убежищем, однако для многих он все еще является местом, где они испытывают страх и боль, а в некоторых случаях – даже серьезную угрозу для благополучия и безопасности. Поэтому мы должны лучше понимать, как реагировать, заметив признаки домашнего насилия. Насилие никогда не является проблемой лишь отдельных людей. Оно затрагивает семьи, местные сообщества и общество в целом. Тот факт, что так много людей сожалеют о своем бездействии, говорит о том, что молчание имеет последствия. Нередко мы не можем об этом забыть”, – подчеркнула руководитель розничной торговли IKEA в странах Балтии Инга Филипова, открывая новую социальную кампанию в рамках долгосрочной инициативы “Откройте глаза на насилие”, которая будет проходить в течение марта во всех странах Балтии, призывая людей не молчать, когда они замечают тревожные признаки – ведь стены, скрывающие насилие, говорить не могут.