172 эпизода изготовления детской порнографии: новые детали дела учителя из Земгале

Как указал прокурор Восточной прокуратуры Риги Владислав Андреев, физически мужчина никого не использовал, но в крупных объемах изготавливал детскую порнографию. "Поэтому в данном случае наказание является довольно строгим и соответствующим конкретной ситуации. Такое наказание было предложено обвиняемому, и он согласился с ним", - сказал прокурор. Между уже осужденным мужчиной и прокурором было заключено соглашение. После того, как стало известно о полученных полицией доказательствах, мужчина решил сотрудничать с прокуратурой. В ходе первоначального расследования у полиции были подозрения, что мужчина также мог сексуально использовать ребенка, которого родственники оставляли ему для присмотра, но прокуратура не нашла этому подтверждений.