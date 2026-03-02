172 эпизода изготовления детской порнографии: новые детали дела учителя из Земгале
Дело учителя из Земгале, осужденного за 172 эпизода изготовления и хранения материалов с сексуальным насилием над детьми, раскрывает масштаб преступлений и то, что его задержание произошло лишь спустя полгода после первых подозрений.
Материалы дела учителя из Земгале, который на протяжении восьми лет использовал детей, раскрывают ряд существенных деталей - и масштабы преступлений, и то, что впервые мужчина кратковременно был задержан за полгода до заключения под стражу. Столь длительное время потребовалось для того, чтобы установить, что учитель не только скачивал, но и сам изготавливал детскую порнографию.
Учителя и компьютерного специалиста из Земгале осудили за 172 преступных эпизода. 37-летний мужчина в большом количестве скачивал видеоматериалы, на которых запечатлено сексуальное насилие над детьми. Со временем он начал создавать такие видео и сам. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы и семи лет пробационного надзора. Максимально возможное наказание в данном случае составляло 20 лет лишения свободы.
Как указал прокурор Восточной прокуратуры Риги Владислав Андреев, физически мужчина никого не использовал, но в крупных объемах изготавливал детскую порнографию. "Поэтому в данном случае наказание является довольно строгим и соответствующим конкретной ситуации. Такое наказание было предложено обвиняемому, и он согласился с ним", - сказал прокурор. Между уже осужденным мужчиной и прокурором было заключено соглашение. После того, как стало известно о полученных полицией доказательствах, мужчина решил сотрудничать с прокуратурой. В ходе первоначального расследования у полиции были подозрения, что мужчина также мог сексуально использовать ребенка, которого родственники оставляли ему для присмотра, но прокуратура не нашла этому подтверждений.