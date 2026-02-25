Актер Шамиль Хаматов благодарен, что может жить в Латвии: "Я сушу грибы и везу их друзьям в Валенсию"

Лаура заранее рассказала мне о замысле, но в тот момент я еще не прочитал инсценировку. Конечно, я посмотрел несколько фильмов и смотрел также на Дэвида Суше — он очень глубокий, нюансированный. Фильм 1974 года показался мне немного поверхностным, но я понял — вызов чрезвычайно серьезный. После того как образ разработал Суше, на мой взгляд, никто другой не приблизился к нему так полно — ни в «Восточном экспрессе», ни в других историях. Пуаро — очень сложный персонаж: так много информации, вопросов, ответов, допросов, и значение имеет даже самая мелкая деталь. Однако зоны, где можно показать жизнь Пуаро, его как человека, очень узкие. Для меня это стало главной проблемой.