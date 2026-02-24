"Сегодня ровно 4 года, как Путин берет Киев за три дня". Зеленский обратился к украинцам в четвертую годовщину большой войны и показал бункер в Киеве

Каждый пакет помощи, каждые санкции против России, каждую партию оружия — все это нужно было выгрызать. Выгрызать веру в Украину. Сделать так, чтобы мир включился. И это был ключевой посыл к мировым лидерам, к миллионам во всём мире: будьте с нами, будьте с Украиной, верьте в нас. Эти призывы сработали, потому что украинцы боролись так, что захватывало дух. Совсем скоро все увидели это сине-желтое море — тысячи людей с нашими флагами на площадях Европы и мира. И так постепенно, тяжело, по кирпичику Украина возводила опору, которая позволила выдержать: когда мы устояли в первый день войны, самый длинный в жизни. А потом еще один. И еще один. А дальше неделю. Две. А потом – месяц. И мы увидели весну. Мы выбороли ее тогда, когда казалось, этот февраль не закончится никогда. Это был переломный момент, и впервые тогда у каждого промелькнула такая мысль: сможем. Украина сможет.