"Сегодня ровно 4 года, как Путин берет Киев за три дня". Зеленский обратился к украинцам в четвертую годовщину большой войны и показал бункер в Киеве
В четвертую годовщину полномасштабного вторжения России Владимир Зеленский выступил с обращением к украинцам и украинкам. Президент Украины впервые показал помещение бункера на Банковой улице в Киеве. Из этого кабинета в начале войны он управлял обороной и вел переговоры с мировыми лидерами. Сейчас в бункере — украинские флаги, плакаты, макет уничтоженного ВС РФ самолета «Мрия», столы, длинный коридор, герб и икона. «Новая-Европа» пересказывает главное из обращения украинского президента.
Ровно четыре года назад Путин планировал взять «Киев за три дня», но украинцы выбрали сопротивление
Сегодня ровно четыре года, как Путин берет Киев за три дня. И это на самом деле очень многое говорит о нашем сопротивлении, о том, как борется Украина всё это время. За этими словами — миллионы людей, великая смелость, очень тяжелая работа, выдержка и великий путь, который Украина преодолевает с 24 февраля [2022 года].
В маленьком бункере на Банковой были мои первые разговоры с лидерами мира в начале войны. Здесь я говорил с Президентом США Джо Байденом и услышал: «Владимир, есть угроза, вам нужно срочно покинуть Украину. Мы готовы в этом помочь». И я здесь ответил, что мне нужно оружие, а не такси. И не потому, что мы все такие бесстрашные. Мы все живые люди, и в тот день всем украинцам было страшно и больно, у многих был шок, и многие не знали, что сказать. Но на каком-то невидимом уровне все знали, что другой Украины у нас нет.
Сопротивление стало тотальным
Это был выбор, который сделали миллионы украинцев и украинок. Наши люди не подняли белый флаг, а защищали сине-желтый. Воины стояли крепко, и гражданские защищали города,села, улицы, дворы. И все вместе подсказывали заблудившейся России единственно верную дорогу.
Все понимали: каждое завтра нужно добывать. Украина должна была стоять вопреки всему. И вопреки всему должна была работать наша Украина. Многое делалось именно здесь (в бункере. — Прим. ред.): ежедневные совещания с военными, звонки, поиск решений. Сейчас он пустой, понятно, а в начале войны здесь были сотни людей.
«Выгрызание» помощи
Нужно было доставлять оружие, лекарства, еду в заблокированные врагом города. Чтобы была жизнь, за которую Украина так отчаянно борется.
Каждый пакет помощи, каждые санкции против России, каждую партию оружия — все это нужно было выгрызать. Выгрызать веру в Украину. Сделать так, чтобы мир включился. И это был ключевой посыл к мировым лидерам, к миллионам во всём мире: будьте с нами, будьте с Украиной, верьте в нас. Эти призывы сработали, потому что украинцы боролись так, что захватывало дух. Совсем скоро все увидели это сине-желтое море — тысячи людей с нашими флагами на площадях Европы и мира. И так постепенно, тяжело, по кирпичику Украина возводила опору, которая позволила выдержать: когда мы устояли в первый день войны, самый длинный в жизни. А потом еще один. И еще один. А дальше неделю. Две. А потом – месяц. И мы увидели весну. Мы выбороли ее тогда, когда казалось, этот февраль не закончится никогда. Это был переломный момент, и впервые тогда у каждого промелькнула такая мысль: сможем. Украина сможет.
Мне очень нравится фраза, которую в то время репостил каждый: когда Украина сказала: «Ты думаешь, я стала на колени? Я только завязала берцы».
Боль, которую не вместить
Впереди был путь, и даже в этом протяженном тоннеле не вместить и миллионной части той боли, которую Украина пережила за это время. Боли, которую Россия принесла в каждую нашу семью, в каждое украинское сердце.
Буча. Ирпень. Бородянка. Братские могилы. Гостомель. «Мрiя». Харьков. Николаев. ОГА (вероятнее всего, имеется в виду Николаевская областная государственная администрация, разрушенная после российского удара в 2022 году. — Прим. ред.). Каховская дамба. Запорожская АЭС. Кременчуг и Кривой Рог. Тернополь и Львов. Еленовка. Часов Яр. Киев. «Охматдет». Краматорск. Вокзал. Игрушка. Мариуполь. Драмтеатр. Надпись «Дети». Одесса. Многоэтажка. Девочка. Три месяца. Вильнянск. Родильный дом. Младенец. Люди так не поступают. Украинцы этого не забудут.
Украинцы не дали гневу съесть себя
Но все это время мы не даем гневу съесть нас изнутри, украинцы превращают собственную ярость в энергию для борьбы и доказывают: можно заставить нас спуститься в укрытие, но невозможно загнать Украину под землю навсегда.
И это следующий важный этап нашей борьбы, когда Украина не только устояла и не лишь держит оборону, а когда Украина дает сдачи. Были первые наступления, первые успехи и то, что невозможно забыть: первые глаза — глаза украинцев, которые дождались своих. Видели, как российские ультиматумы становились жестами доброй воли. Как Змеиный снова стал нашим. Как слово «бавовна» (хлопок) получило новое значение, и как мы радовались, когда первую «бавовну» услышали в России. Это не злорадство, просто так по-украински звучит справедливость.
Самая тяжелая зима в истории и несокрушимость
То, что раньше казалось фантастикой, теперь стало нормой. «Пэтриоты», «Хаймарсы», «Насамсы», F-16. Оружие, дальнобойность. Украина прошла путь от точки, когда нам передавали «броники», до точки, когда мы сами делаем более 3 миллионов FPV-дронов в год. Но и этого недостаточно — мы будем делать больше. Путин понимает, что не способен победить Украину на поле боя, и «вторая армия мира» воюет с многоэтажками и электростанциями.
И сейчас украинцы преодолевают самую тяжелую зиму в истории. И террор почти каждую ночь. Какой еще народ может так? Вопреки войне, всем атакам, всем испытаниям — побеждать зло, побеждать уныние, отчаяние. И при всем этом — каждый раз после атак восстанавливаться. Из всех таких достижений, маленьких побед складывается большая Украина.
Благодарность союзникам
Мы помним, как первые иностранные лидеры прибывали в Украину в начале этой войны. Мы поняли, кто нам действительно брат и друг, кто не побоялся. Я хочу поблагодарить каждого лидера, который избрал светлую сторону истории — избрал Украину. И я очень хочу однажды прийти сюда с Президентом США. Я точно знаю: только побывав в Украине и увидев собственными глазами нашу жизнь и борьбу, почувствовав это море боли, — только так можно понять, о чем эта война на самом деле. Кто здесь агрессор. На кого нужно давить. Ставить на место надо именно Россию, чтобы настоящий мир был.
Память
Говорят, время лечит. Я не уверен. По крайней мере, я не знаю, сколько времени нужно, чтобы заживить все наши раны. Все эти болезненные вопросы «сколько?», от которых печет внутри. Сколько выплакано слез? Сколько атак, коварных ударов? Сколько шрамов на сердце? Сколько флагов на наших кладбищах? Сколько имен? Я уверен, погибшие герои рассказали Богу всю правду об этой войне. Тысяча четыреста шестьдесят два дня полномасштабной войны. Двенадцать лет от начала агрессии России. Для кого-то — целая жизнь.
Хотим сильного мира и реальные гарантии безопасности
Безусловно, мы все хотим, чтобы война закончилась. Но никто не позволит, чтобы закончилась Украина. Мы хотим мира. Сильного, достойного, долгого. И перед каждым раундом переговоров я даю нашей команде очень четкие директивы. Мой посыл: не обнулить все эти годы, не обесценить всю борьбу. Именно поэтому столько раундов переговоров и битва за каждое слово, за реальные гарантии безопасности. Соглашение должно быть не просто подписано, должно быть принято украинцами.
Сила в людях
Сила, которая держит нас все эти годы, — это наши люди. Украинцы. Украинки. Каждый, кто не сдается. Я хочу поблагодарить каждого и каждую, кто держит на своих плечах независимость. Я горжусь вами. Вспоминая начало вторжения и глядя на сегодняшний день, мы имеем полное право сказать: мы защитили независимость, мы не проиграли государственность, Украина существует, и не только на карте. Украина — субъект международных отношений. Путин не достиг своих целей. Не сломал украинцев. Не победил в этой войне. Мы сохранили Украину и мы сделаем все, чтобы обрести мир и справедливость.