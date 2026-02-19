Педагог из Земгале осужден за преступления против несовершеннолетних - жертвами педофила стали более 180 детей
Рижский городской суд приговорил учителя из Земгале к 15 годам лишения свободы за масштабные сексуальные преступления против детей, совершённые в течение восьми лет. Дело признано одним из крупнейших по числу жертв в Латвии.
Рижский городской суд приговорил учителя из Земгале к 15 годам лишения свободы и пробационному надзору на в семь лет и шесть месяцев за сексуальные преступления против детей. Суд утвердил соглашение о признании вины и приговоре, заключенное между прокурором Рижской Восточной прокуратуры и обвиняемым. Приговор суда вступил в силу 3 февраля.
Обвиняемый совершил сексуальные преступления в отношении не менее 180 детей в течение восьми лет, однако в уголовном процессе потерпевшими были признаны 19 человек, так как некоторых становить не удалось, а другие живут за границей. Опознанным жертвам была выплачена государственная компенсация на общую сумму 186 480 евро, которая в настоящее время взыскивается с обвиняемого.
Мужчина использовал чаты в интернете, чтобы побудить жертв раздеться или совершить сексуальные действия перед камерой. Без ведома детей обвиняемый записывал видео, создавая таким образом порнографические материалы, которые хранил на своих носителях. Кроме того, мужчина лично подходил к несовершеннолетним девочкам и завязывал с ними дружеские отношения. Во время их совместного времяпрепровождения он использовал девочек для изготовления порнографических материалов, тайно снимая обнаженные интимные части тела. В двух случаях видеозапись показала и физический контакт с телом жертвы. На носителях данных обвиняемого был большой объем детской порнографии, часть из которой он изготовил сам.
Мужчина находится под арестом с 16 января 2025 года. В обществе его характеризовали как отзывчивого человека, и никаких внешних признаков противоестественных наклонностей у него не было.
Мужчина имеет педагогическое образование и до ареста работал преподавателем в одном из учебных заведений. Благодаря своему характеру и коммуникативным навыкам обвиняемый умел подружиться с детьми и завоевать их доверие, так что они чувствовали себя в безопасности в его присутствии.
Ранее сообщалось, что учитель 1988 года рождения работал в образовательных учреждениях Земгале, в основном как специалист по компьютерам. Руководитель одного из учебных заведений охарактеризовал его как ответственного, отзывчивого, доброго и вежливого человека. На момент ареста мужчина был женат, у него есть дети.
Как рассказали в полиции, ни один из пострадавших детей не сообщил своим родителям, что мужчина обращался к ним через интернет.
Статистика самых крупных случаев сексуального использования детей в Латвии не ведется, но с точки зрения количества жертв это определенно один из самых крупных случаев.