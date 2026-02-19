Педагог из Земгале осужден за преступления против несовершеннолетних - жертвами педофила стали более 180 детей

Мужчина использовал чаты в интернете, чтобы побудить жертв раздеться или совершить сексуальные действия перед камерой. Без ведома детей обвиняемый записывал видео, создавая таким образом порнографические материалы, которые хранил на своих носителях. Кроме того, мужчина лично подходил к несовершеннолетним девочкам и завязывал с ними дружеские отношения. Во время их совместного времяпрепровождения он использовал девочек для изготовления порнографических материалов, тайно снимая обнаженные интимные части тела. В двух случаях видеозапись показала и физический контакт с телом жертвы. На носителях данных обвиняемого был большой объем детской порнографии, часть из которой он изготовил сам.