В Балтийском море идет масштабное строительство: этот объект навсегда изменит опыт перемещений
Фемарнбельтский тоннель, который строится под Балтийским морем, считается одним из самых амбициозных инфраструктурных проектов в Европе за последние годы.
К 2029 году должен быть завершён 18-километровый подводный тоннель, который соединит датский остров Лолланн с немецким островом Фемарн. Новый маршрут обеспечит более быстрое сообщение между Скандинавией и континентальной Европой.
Проект предусматривает не бурение тоннеля в скальной породе, а строительство так называемого погружного тоннеля. Огромные бетонные секции изготавливаются на суше, герметично закрываются водонепроницаемыми перегородками, после чего их транспортируют к месту строительства в море. Там элементы опускают в заранее подготовленную траншею на морском дне и соединяют между собой — словно гигантские блоки конструктора. Всего планируется установить 89 массивных секций, каждая весом около 73 500 тонн.
Компания-разработчик Femern A/S называет этот проект крупнейшим инфраструктурным строительством в истории Дании и самым длинным в мире погружным автомобильным и железнодорожным тоннелем.
Тоннель будет предназначен как для автомобильного, так и для железнодорожного движения. Это значительно сократит время в пути между Копенгагеном и Гамбургом, сделав сообщение между Скандинавией и остальной Европой быстрее и удобнее.
Общая стоимость проекта оценивается в 55,1 млрд датских крон (примерно 7,38 млрд евро). Европейский союз поддерживает строительство, выделяя около 1,3 млрд евро, рассматривая его как важный шаг в укреплении общеевропейской транспортной сети.
По словам разработчиков, безопасность является одним из ключевых приоритетов. В тоннеле будут оборудованы непрерывные аварийные зоны остановки и регулярные эвакуационные выходы по всей его длине. После завершения строительства судоходство в проливе Фемарн-Бельт не будет нарушено, поскольку тоннель разместят под морским дном.
Соединение через Фемарн-Бельт — это не только инженерное достижение, но и стратегический шаг, который ещё больше сблизит страны Северной Европы. Если работы пойдут по плану, уже через три года пассажиры смогут пользоваться новым быстрым и независимым от погодных условий маршрутом между Данией и Германией.