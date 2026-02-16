В Балтийском море идет масштабное строительство: этот объект навсегда изменит опыт перемещений

Проект предусматривает не бурение тоннеля в скальной породе, а строительство так называемого погружного тоннеля. Огромные бетонные секции изготавливаются на суше, герметично закрываются водонепроницаемыми перегородками, после чего их транспортируют к месту строительства в море. Там элементы опускают в заранее подготовленную траншею на морском дне и соединяют между собой — словно гигантские блоки конструктора. Всего планируется установить 89 массивных секций, каждая весом около 73 500 тонн.