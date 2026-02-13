ФОТО: снег идет стеной - 13 февраля Ригу буквально засыпало

В Старом городе и в центральных кварталах на улицах быстро образовалась каша из снега, а по краям тротуаров начали нарастать сугробы. В центре, у исторической застройки и кафе с уличными террасами, прохожие двигаются медленнее обычного: кто-то прячет лицо в шарф, кто-то натягивает капюшон до глаз. На отдельных участках людям приходится буквально протаптывать себе дорогу, оставляя глубокие следы в рыхлом снегу. Ветер периодически поднимает снежную пыль, из-за чего ориентироваться становится сложнее даже на коротких расстояниях.