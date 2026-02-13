Снежный день в Риге (13.02.26)
13 февраля Рига проснулась в плотной снежной завесе. Снег идет без пауз, местами превращаясь в метель: контуры зданий вдалеке размываются, ...
ФОТО: снег идет стеной - 13 февраля Ригу буквально засыпало
13 февраля Рига проснулась в плотной снежной завесе. Снег идет без пауз, местами превращаясь в метель: контуры зданий вдалеке размываются, а привычные городские детали буквально исчезают под свежим слоем осадков.
В Старом городе и в центральных кварталах на улицах быстро образовалась каша из снега, а по краям тротуаров начали нарастать сугробы. В центре, у исторической застройки и кафе с уличными террасами, прохожие двигаются медленнее обычного: кто-то прячет лицо в шарф, кто-то натягивает капюшон до глаз. На отдельных участках людям приходится буквально протаптывать себе дорогу, оставляя глубокие следы в рыхлом снегу. Ветер периодически поднимает снежную пыль, из-за чего ориентироваться становится сложнее даже на коротких расстояниях.
Снегопад заметно изменил и городскую «картинку». Уличные таблички и рекламные поверхности покрылись белой коркой, а меню-стойки у ресторанов оказались почти полностью занесены, будто их закрыли «на паузу» до улучшения погоды. На открытых пространствах особенно видно, как снег ложится ровным слоем и быстро скрывает под собой малые объекты и элементы благоустройства — например, уличные скульптуры, от которых местами оставались видны только фрагменты.
Очистка дорог от снега в Риге (13.02.26)
Муниципалитет работает в усиленном режиме, задействовав внушительный арсенал техники для борьбы со стихией.
Коммунальные службы в таких условиях переходят на непрерывный режим. Но даже при регулярной расчистке свежие осадки быстро возвращают «зимнюю» картину — белые шапки на бордюрах, занесенные участки у входов и трудно проходимые дороги.