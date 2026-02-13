Очистка дорог от снега в Риге (13.02.26)
Муниципалитет работает в усиленном режиме, задействовав внушительный арсенал техники для борьбы со стихией.
ФОТО: Рижская дума показала, как спецтехника чистит улицы от снега
В пятницу, 13 февраля, в Риге в течение всего дня продолжатся работы по очистке проезжей части и тротуаров — в них задействованы 112 единиц техники. Учитывая влияние погодных условий на движение, водители передвигаются осторожнее. Самоуправление призывает жителей учитывать замедление трафика, в том числе возможные задержки общественного транспорта, и заранее планировать дополнительное время на поездки.
Уборка снега будет продолжаться и вечером, и в ночные часы, поэтому жителей просят с пониманием отнестись к работе техники ночью. Проезжую часть очищают в приоритетном порядке — начиная с магистральных улиц и улиц, по которым ходит общественный транспорт, а также мостов и путепроводов; также обеспечивается уборка велодорожек. Улицы меньшей значимости, то есть в микрорайонах, очищают после приведения в порядок магистралей.
Как сообщалось, в пятницу уборка тротуаров началась ранним утром в историческом центре Риги. Очистка тротуаров по городу продолжается весь день, так как в среднем на уборку всех тротуаров, находящихся в управлении самоуправления, требуется около 8 часов. В работах задействованы 42 единицы техники, а в Старой Риге тротуары очищают как малой тракторной техникой, так и вручную. В первую очередь посыпают тротуары с наиболее интенсивным пешеходным движением, а от снега и гололеда тротуары очищают на ширину 1,5 метра.
Согласно прогнозам Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, снегопад будет продолжаться до вечера. Во время снегопада основная задача уборки и посыпки улиц — обеспечить проезд. Следует учитывать, что при интенсивном снегопаде значительное количество снега может вновь появляться на улицах за очень короткое время — в том числе вскоре после очистки проезжей части. Службы Рижского самоуправления следят за ситуацией и будут проводить повторную уборку улиц и тротуаров в зависимости от условий.
Самоуправление напоминает: владельцы или управляющие территорий, к чьим объектам прилегают тротуары, также обязаны сами заботиться об их чистоте. Поэтому самоуправление предлагает получить 50 кг бесплатного противоскользящего посыпочного материала (песка). Его можно получать каждую неделю по адресам Рижского центра жителей микрорайонов и Управления содержания Департамента городской среды и мобильности, предварительно записавшись в Рижском центре жителей микрорайонов или позвонив на единый информационный телефон Рижского самоуправления 1201.