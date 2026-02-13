ФОТО: Рижская дума показала, как спецтехника чистит улицы от снега

Как сообщалось, в пятницу уборка тротуаров началась ранним утром в историческом центре Риги. Очистка тротуаров по городу продолжается весь день, так как в среднем на уборку всех тротуаров, находящихся в управлении самоуправления, требуется около 8 часов. В работах задействованы 42 единицы техники, а в Старой Риге тротуары очищают как малой тракторной техникой, так и вручную. В первую очередь посыпают тротуары с наиболее интенсивным пешеходным движением, а от снега и гололеда тротуары очищают на ширину 1,5 метра.