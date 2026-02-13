Минздрав подвел итоги реформы цен: "Жители платят за лекарства меньше!"
Министерство здравоохранения в соответствии с поручением Кабинета министров оценило новейшие данные о влиянии реформы цен на рецептурные лекарства после ее внедрения в 2025 году, и они подтверждают: основные цели реформы достигнуты. В результате изменения модели наценок расходы жителей на лекарства снизились.
Министр здравоохранения Хосам Абу Мери подчеркивает, что эти результаты доказывают: реформа была правильным шагом, чтобы обеспечить жителям более доступные лекарства и уменьшить финансовую нагрузку на менее защищенные группы населения: «С момента вступления изменений в силу прошло уже больше года, и мы видим ясные доказательства того, что меры по снижению цен на лекарства принесли реальные выгоды, а новая модель цен на рецептурные препараты работает — жители платят за лекарства меньше. Новая модель наценок изменила прежнюю несправедливую систему процентных наценок, введя единый и прозрачный подход как для компенсируемых, так и для некомпенсируемых лекарств. Изменения в наценках не повлияли на доступность лекарств, а работа аптек лишь укрепилась. Мы постоянно следим за общей ситуацией и осознавали вызовы в самых низких ценовых группах. Поэтому уже с середины этого года мы введем компенсирующие механизмы для людей с инвалидностью I группы и для лекарств ценовой категории до 10 евро, обеспечив большую поддержку социально менее защищенным жителям. Кроме того, за последние два года финансирование расширения списка компенсируемых лекарств для новых медикаментов и диагнозов увеличилось более чем на 100 миллионов евро. Мы целенаправленно движемся в правильном направлении — к равному и устойчивому доступу к медикаментам».
Анализ цен ТОП-200 наиболее часто выписываемых рецептурных лекарств показывает, что их средняя аптечная цена в 2025 году по сравнению с 2024 годом снизилась на 17%.
Наиболее выраженное снижение цен наблюдается у лекарств, стоимость которых превышает 10 евро, и значительная часть препаратов в ценовой группе 5–10 евро также стала дешевле. Лишь в самой дешевой ценовой группе — до 5 евро — отмечен рост цены в среднем на 50 центов. В группе 5–10 евро среднее снижение составило 92 цента (12%); в группе 10–25 евро — снижение на 3,27 евро (21%); в группе свыше 25 евро — снижение на 12,61 евро (20%).
Для пациентов, которые используют несколько медикаментов, экономия еще существеннее: стоимость «корзины» рецептурных лекарств у пациентов с шестью и более препаратами, включая плату за услугу фармацевта, снизилась до 32%.
Реформа создала более простую и прозрачную систему формирования цен, введя механизм фиксированной наценки как для оптовых поставщиков, так и для аптек, а также установив, что цена производителя в Латвии не должна превышать уровень Литвы и Эстонии. Одновременно были улучшения и в системе государственной компенсации лекарств. Благодаря дополнительно выделенным средствам размер компенсации был увеличен до 75%, обеспечив пациентам более равный доступ к необходимым медикаментам. Важно учитывать, что производители могут менять цену лекарства только один раз в 12 месяцев, что предотвращает резкие колебания цен.
Оценка показала, что доступность лекарств после реформы не ухудшилась. Государственное агентство лекарств подтверждает, что в аптеках и у оптовиков доступны 98% зарегистрированных в Латвии лекарств, а в случаях, когда конкретный препарат недоступен сразу, имеются аналоги. Кроме того, лишь примерно в 2% случаев зафиксированы кратковременные перебои с поставками. Число аптек и их филиалов в стране не сократилось, и особенно важно — доходы индивидуальных и единственных аптек в населенных пунктах даже выросли, улучшив их жизнеспособность.
Заметную роль в улучшении результатов реформы сыграла цифровизация бумажных рецептов, что существенно повысило прозрачность процесса выписывания и использования лекарств. Это позволяет своевременно выявлять случаи некорректного назначения и точнее отслеживать динамику потребления медикаментов.
Одновременно министерство продолжает работу над следующими важными шагами — совершенствованием наценок на самые дешевые лекарства, расширением фармацевтических услуг в аптеках, заменой бумажных рецептов электронными, а также укреплением сотрудничества с другими странами ЕС для реализации совместных закупок лекарств. Ранее сообщалось, что во второй половине года государство планирует полностью взять на себя оплату услуги фармацевта для рецептурных лекарств стоимостью до 10 евро, а также для всех рецептурных лекарств для людей с инвалидностью I группы.