Минздрав подвел итоги реформы цен: "Жители платят за лекарства меньше!"

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери подчеркивает, что эти результаты доказывают: реформа была правильным шагом, чтобы обеспечить жителям более доступные лекарства и уменьшить финансовую нагрузку на менее защищенные группы населения: «С момента вступления изменений в силу прошло уже больше года, и мы видим ясные доказательства того, что меры по снижению цен на лекарства принесли реальные выгоды, а новая модель цен на рецептурные препараты работает — жители платят за лекарства меньше. Новая модель наценок изменила прежнюю несправедливую систему процентных наценок, введя единый и прозрачный подход как для компенсируемых, так и для некомпенсируемых лекарств. Изменения в наценках не повлияли на доступность лекарств, а работа аптек лишь укрепилась. Мы постоянно следим за общей ситуацией и осознавали вызовы в самых низких ценовых группах. Поэтому уже с середины этого года мы введем компенсирующие механизмы для людей с инвалидностью I группы и для лекарств ценовой категории до 10 евро, обеспечив большую поддержку социально менее защищенным жителям. Кроме того, за последние два года финансирование расширения списка компенсируемых лекарств для новых медикаментов и диагнозов увеличилось более чем на 100 миллионов евро. Мы целенаправленно движемся в правильном направлении — к равному и устойчивому доступу к медикаментам».