У жителей Латвии есть уникальная возможность бесплатно пожить на красивом греческом острове. Но с одним условием

Как пишет британское издание Express, речь идет об историческом острове Сирос в составе Кикладского архипелага в Эгейском море, где расположен приют Syros Cats, который с 1990-х годов считается одним из пионеров в сфере защиты кошек в Греции. Здесь внедряется программа "поймай – стерилизуй – верни", которая следит за здоровьем животных и помогает бездомным кошкам безопасно сосуществовать с местным сообществом.