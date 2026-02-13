У жителей Латвии есть уникальная возможность бесплатно пожить на красивом греческом острове. Но с одним условием
Желающим предлагают уникальную возможность пожить на живописном греческом острове Сирос, получив бесплатное жилье, завтраки и коммунальные услуги. Впрочем, есть нюанс: в обмен нужно работать волонтером в приюте для кошек и помогать ухаживать за животными.
Как пишет британское издание Express, речь идет об историческом острове Сирос в составе Кикладского архипелага в Эгейском море, где расположен приют Syros Cats, который с 1990-х годов считается одним из пионеров в сфере защиты кошек в Греции. Здесь внедряется программа "поймай – стерилизуй – верни", которая следит за здоровьем животных и помогает бездомным кошкам безопасно сосуществовать с местным сообществом.
В материале говорится, что приют принимает волонтеров со всего мира, предлагая им погрузиться в ежедневный уход за животными и одновременно пожить на греческом острове.
Организаторы отметили, что ищут физически выносливых, зрелых, здоровых и самостоятельных людей, готовых остаться на острове как минимум на месяц. Волонтеры должны работать пять часов в день, пять дней в неделю.
Среди основных обязанностей – уборка помещений, приготовление и раздача еды, социализация котят, а также создание для кошек безопасной и заботливой среды.
Особенно приветствуется ветеринарный опыт или знания по работе с дикими и полудикими кошками, однако программа открыта для всех, кто готов добросовестно работать, не бояться грязи и активно взаимодействовать с животными, пишет издание.
В обмен на свою работу участники программы получают бесплатное проживание, завтраки и доступ к необходимым услугам. Это позволяет полностью сосредоточиться на волонтерстве и одновременно наслаждаться средиземноморским климатом. Также считается, что совместное проживание с другими волонтерами способствует культурному обмену и формированию дружеской атмосферы.
Отмечается, что работа приюта существенно повлияла на отношение местных жителей к кошкам.
"Мы хотим показать миру, что нам действительно небезразличны животные. То, как мы к ним относимся, многое говорит о нашей собственной человечности", – говорит соучредитель организации God’s Little People Cat Rescue, которая сотрудничает с Syros Cats, Ричард Боуэлл.
По его словам, жители острова сейчас относятся к кошкам с уважением и даже гордостью, а не равнодушно или враждебно, как было раньше.