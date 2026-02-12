"Мы могли сделать больше": история Иевы Плауде напоминает о человечности и опасности морозов

Председатель правления Ассоциации производителей косметики Латвии Иева Плауде в социальной сети Facebook рассказала личную историю, которую, по ее словам, она не может забыть до сих пор. Каждый январь возвращает ее к трагическому событию, произошедшему много лет назад. «Каждый год в январе я с грустью вспоминаю одно событие юности, которое навсегда изменило мое отношение к жизни. Возможно, именно поэтому мне никогда не нравился Новый год и его празднование», — пишет она.