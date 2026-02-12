"Мы могли сделать больше": история Иевы Плауде напоминает о человечности и опасности морозов
Сильные морозы, которые сейчас стоят в Латвии, заставляют вспомнить, насколько опасной может быть зима. Предприниматель Иева Плауде поделилась историей из юности — историей, которая закончилась ампутацией пальцев и чувством вины на всю жизнь.
Председатель правления Ассоциации производителей косметики Латвии Иева Плауде в социальной сети Facebook рассказала личную историю, которую, по ее словам, она не может забыть до сих пор. Каждый январь возвращает ее к трагическому событию, произошедшему много лет назад. «Каждый год в январе я с грустью вспоминаю одно событие юности, которое навсегда изменило мое отношение к жизни. Возможно, именно поэтому мне никогда не нравился Новый год и его празднование», — пишет она.
Тогда, 31 декабря, компания подростков отправилась на Гайзинькалнс встречать Новый год. В те годы это место было своеобразной культовой точкой для лыжников. Иеве было 15 лет, вместе собрались одноклассники — чуть больше десяти человек. Двое ребят должны были присоединиться позже и ехали отдельно. «Сегодня трудно представить, но тогда не было мобильных телефонов», — вспоминает она.
Парни должны были прибыть вечером 31 декабря. От автобусной остановки до места встречи нужно было идти несколько километров пешком. Стоял мороз около -15 градусов, мело, все было занесено снегом. Компания ждала. Потом начала волноваться. Подростки прошли навстречу друзьям пару километров, но никого не встретили. Решили, что те, вероятно, зашли в какой-то дом переночевать.
Новость пришла 1 января. Автобус, на котором ехали ребята, сломался. Им пришлось идти пешком — более десяти километров в сильный мороз. «Один из них сел на обочине дороги и настолько сильно обморозил руки, что в больнице позже ему ампутировали пальцы на обеих руках», — пишет Плауде.
Эта история не отпускает ее десятилетиями. «Чувство вины сопровождает меня всю жизнь. Потому что мы могли пойти дальше. Мы могли не сдаваться. Мы могли поднять на ноги взрослых. Мы могли сделать больше… но не сделали».
По ее словам, пострадавший давно простил друзей. «Я знаю, что он простил. Знаю также, что он успешный, сильный человек, несмотря на все пережитое. Но это не меняет моих чувств».
Сегодня, когда в Латвии вновь стоят морозные дни, ее слова звучат как предупреждение. «Этой зимой снова зима — точно такая же, как тогда на Гайзинькалнсе… Я смотрю в окно на заснеженное поле и думаю, как на самом деле мало нужно, чтобы помочь другому. Чтобы не сдаваться, когда трудно. И все же дойти до конца…»