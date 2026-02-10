Что скрывается за дверью купленной квартиры? Новый закон меняет правила

Как отмечает эксперт рынка жилья банка Citadele Артис Зейля, наличие долга само по себе ещё не ставит крест на покупке или ипотеке. Важно учитывать размер задолженности, её структуру, количество кредиторов и юридический статус — например, передан ли долг на взыскание.