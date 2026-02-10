Что скрывается за дверью купленной квартиры? Новый закон меняет правила
Покупаешь квартиру — получаешь долги!
С этого года покупка жилья в Латвии перестаёт быть делом исключительно цены и локации. В игру официально вступают долги. В стране начал действовать принцип «долг следует за квартирой», который напрямую влияет как на покупателей, так и на весь рынок недвижимости.

Суть нововведения проста, но последствия — далеко не формальные: при покупке квартиры новый собственник теперь автоматически принимает на себя часть финансовых обязательств предыдущего владельца.

Что именно изменилось

Поправки, принятые Сеймом, устанавливают: новый владелец жилья отвечает за долги по содержанию дома за последние три года. Речь идёт о:

  • коммунальных платежах;
  • расходах на управление домом;
  • взносах в накопительный фонд;
  • плате за законное пользование землёй, если она применяется.

Более старые долги — те, что накопились свыше трёх лет назад, — по-прежнему остаются ответственностью прежнего собственника.

Законодатель объясняет изменения стремлением навести порядок в платёжной дисциплине и защитить дома от хронического недофинансирования. Одновременно рынок должен стать более прозрачным: сделки — понятнее, а риски — предсказуемее.

Что это значит для покупателя

Главный вывод для покупателей очевиден: проверка квартиры перед сделкой больше не формальность, а необходимость.

Как отмечает эксперт рынка жилья банка Citadele Артис Зейля, наличие долга само по себе ещё не ставит крест на покупке или ипотеке. Важно учитывать размер задолженности, её структуру, количество кредиторов и юридический статус — например, передан ли долг на взыскание.

Иными словами, «проблемная» квартира — не всегда плохая сделка, но теперь она требует куда более взвешенного подхода.

Как действовать, если у квартиры есть долг

Эксперты советуют несколько рабочих сценариев:

  • Снижение цены: если продавец не может погасить долг до сделки, стороны могут договориться о меньшей стоимости квартиры с учётом суммы задолженности.
  • Включение долга в сделку: в отдельных случаях долг можно включить в покупную цену — но только если его размер полностью ясен, включая штрафы и пени, и если порядок погашения чётко прописан в договоре.
  • Индивидуальная оценка: универсальных решений нет — каждый случай рассматривается отдельно, с учётом юридических нюансов.

Хотя продавец обязан сообщить о наличии долгов, банки настоятельно рекомендуют покупателям проверять всё самостоятельно: запрашивать справки у управляющего, смотреть последние счета за коммунальные услуги. Централизованной базы таких данных у банков нет — ответственность за проверку фактически лежит на покупателе.

Как это повлияет на рынок недвижимости

В краткосрочной перспективе сделки станут сложнее: вырастет объём юридических проверок, а процесс покупки может занять больше времени. Однако в долгосрочной перспективе эффект может оказаться положительным.

По словам Артиса Зейли, новый порядок упростит взыскание долгов, улучшит финансовое состояние домов и снизит риск того, что обслуживание и ремонты будут страдать из-за хронических неплатежей. В итоге рынок может стать более устойчивым, а собственники — более ответственными.

Темы

ЛатвияCitadele

