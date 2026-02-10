Международные эксперты изучили торговлю людьми в Латвии и обнаружили новые риски

В период с 2021 по 2024 год в Латвии были выявлены 149 жертв торговли людьми, из которых 87 мужчин и 62 женщины, при этом дети составили 4 процента от общего числа. Наиболее распространенной формой была трудовая эксплуатация, за ней следовали сексуальная эксплуатация и эксплуатация через фиктивные браки. Хотя большинство жертв являлись гражданами Латвии, число иностранных жертв растет.