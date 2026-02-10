Международные эксперты изучили торговлю людьми в Латвии и обнаружили новые риски
Новый доклад GRETA, экспертного органа Совета Европы по борьбе с торговлей людьми, оценил сделанное Латвией в деле предотвращения торговли людьми, поддержке жертв и привлечению виновных к ответственности. В докладе отмечаются новые риски.
В докладе положительно оценивается принятие Латвией нового национального плана действий по борьбе с торговлей людьми на 2025–2027 годы, а также законодательные поправки, усиливающие защиту детей-жертв в ходе уголовного процесса. Также ведется работа по подготовке всеобъемлющего закона о защите жертв.
В период с 2021 по 2024 год в Латвии были выявлены 149 жертв торговли людьми, из которых 87 мужчин и 62 женщины, при этом дети составили 4 процента от общего числа. Наиболее распространенной формой была трудовая эксплуатация, за ней следовали сексуальная эксплуатация и эксплуатация через фиктивные браки. Хотя большинство жертв являлись гражданами Латвии, число иностранных жертв растет.
GRETA подчеркивает, что дети и молодые люди, находящиеся в учреждениях опеки или выходящие из них, подвергаются повышенному риску торговли людьми, и рекомендует усилить службы поддержки, включить профилактику торговли людьми в школьные программы и обеспечить профессиональное обучение специалистов. Женщины и девушки, вовлеченные в проституцию, также считаются особенно уязвимыми, и требуется дальнейшая работа по преодолению стереотипов, повышению осведомленности, предоставлению программ выхода и принятию законодательства для ограничения эксплуатации.
В докладе отмечается, что рост спроса на труд мигрантов и ограниченные ресурсы инспекций повышают риск трудовой эксплуатации граждан третьих стран. GRETA призывает латвийские власти обеспечить Государственную инспекцию труда достаточным количеством сотрудников, ресурсами и обучением для предотвращения и выявления трудовой эксплуатации. В качестве групп повышенного риска также выделяются цыганская община, просители убежища, дети, лица с инвалидностью и бездомные, которым необходимы целевые меры информирования, инклюзивные услуги и систематическая оценка уязвимости.
Признавая улучшения в законодательстве и защите детей-жертв, GRETA выражает обеспокоенность длительностью судебных разбирательств и призывает увеличить кадровые и финансовые ресурсы специализированных полицейских подразделений и прокуратуры. Также подчеркивается необходимость укрепления доступа к компенсации за счет преступников и улучшения механизмов ареста и конфискации активов.
Наконец, GRETA обращает внимание на возрастающую роль социальных сетей, фиктивных платформ вакансий и онлайн-груминга в торговле людьми. После принятия Закона о национальной кибербезопасности 2024 года доклад рекомендует дальнейшие инвестиции в цифровые инструменты, проактивные расследования и целевое обучение для противодействия торговле людьми с использованием информационно-коммуникационных технологий.