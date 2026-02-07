Еврокомиссия обвиняет TikTok в рисках для детей из‑за вызывающего зависимость дизайна

По мнению Комиссии, TikTok не применяет разумных, пропорциональных и эффективных мер для снижения рисков, связанных с вызывающим зависимость дизайном. Например, текущие меры TikTok, в частности инструменты управления экранным временем и родительского контроля, недостаточно эффективно снижают риски, связанные с его вызывающим зависимость дизайном. Инструменты управления временем не являются достаточно действенными, чтобы позволить пользователям сокращать и контролировать использование приложения. Родительский контроль также может быть неэффективен, поскольку его применение требует от родителей дополнительного времени и навыков.