Еврокомиссия обвиняет TikTok в рисках для детей из‑за вызывающего зависимость дизайна
Еврокомиссия заявила, дизайн TikTok вызывает зависимость и может нарушать требования Закона о цифровых услугах. Предварительное расследование указывает на недостаточную оценку рисков для детей и отсутствие эффективных мер по снижению вреда.
В пятницу Европейская комиссия пришла к предварительному выводу, что вызывающий зависимость дизайн TikTok противоречит требованиям Закона о цифровых услугах.
Проблемными, в частности, считаются такие функции, как бесконечная прокрутка, автоматическое воспроизведение, push-уведомления и крайне персонализированная система рекомендаций.
Исполнительный вице-президент по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен заявила, что зависимость от социальных сетей может оказывать пагубное влияние на развивающийся мозг детей и подростков. «Закон о цифровых услугах возлагает на платформы ответственность за то влияние, которое они могут оказывать на своих пользователей. Европейское законодательство необходимо для защиты наших детей и граждан в интернете».
По оценке Комиссии, предварительное расследование показало, что TikTok не провел достаточной оценки того, как вызывающие зависимость функции платформы могут нанести вред физическому и психическому благополучию пользователей, включая несовершеннолетних и уязвимых взрослых. Например, у TikTok есть определенные элементы дизайна, которые постоянно вознаграждают пользователя новым контентом, стимулируют потребность продолжать прокрутку и переводят мозг пользователя в так называемый «автоматический режим». Научные исследования показывают, что это может вызывать компульсивное поведение и снижать самоконтроль пользователя.
Кроме того, в своей оценке TikTok не учел важные показатели компульсивного поведения, такие как время, которое несовершеннолетние проводят в TikTok по ночам, частота открытия приложения и другие возможные индикаторы.
По мнению Комиссии, TikTok не применяет разумных, пропорциональных и эффективных мер для снижения рисков, связанных с вызывающим зависимость дизайном. Например, текущие меры TikTok, в частности инструменты управления экранным временем и родительского контроля, недостаточно эффективно снижают риски, связанные с его вызывающим зависимость дизайном. Инструменты управления временем не являются достаточно действенными, чтобы позволить пользователям сокращать и контролировать использование приложения. Родительский контроль также может быть неэффективен, поскольку его применение требует от родителей дополнительного времени и навыков.
На данном этапе Комиссия считает, что TikTok должен изменить основной дизайн своего сервиса. Для этого, среди прочего, следует постепенно отключать ключевые функции, вызывающие зависимость (такие как бесконечная прокрутка), внедрять эффективные перерывы в использовании, в том числе в ночное время, и изменить систему рекомендаций.
Опубликованные в пятницу предварительные выводы не предопределяют окончательный результат расследования. TikTok имеет право ознакомиться с документами из материалов расследования Комиссии и в письменной форме ответить на ее предварительные выводы. Параллельно проводятся консультации с Европейским советом по цифровым услугам. Если позиция Комиссии подтвердится, ее решением о нарушении может быть наложен штраф, пропорциональный характеру, серьезности, повторяемости и продолжительности нарушения. Сумма штрафа может достигать 6% от общего годового мирового оборота поставщика услуг.