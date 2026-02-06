"Наступает период Латвии": в Литве сделали неожиданный комплимент нашей экономике
Литовский экономист Жигимантас Маурицас заявил, что именно Латвия сегодня обладает наибольшим экономическим потенциалом в Балтии, активно привлекая бизнес и выигрывая за счет более продуманной государственной политики, сообщает lrytas.lt.
Литовский экономист Жигимантас Маурицас в интервью радиостанции «Žinių radijas» высоко оценил текущую экономическую динамику Латвии, назвав ее страной с наибольшим потенциалом роста среди балтийских государств.
По его словам, Латвия в последнее время активно привлекает компании, в том числе из Литвы, создавая серьезную конкуренцию соседям. Речь идет о транспортных, информационных и финансово-технологических компаниях.
«Латвия сейчас, я бы сказал, является государством с наибольшим потенциалом. Долгое время ее воспринимали как спящую красавицу: Эстония давно вырвалась вперед, мы за ней гнались, латыши оставались позади, но теперь, вероятно, наступает период Латвии», — отметил Маурицас.
Экономист подчеркнул, что главным «магнитом» для бизнеса стала проактивная политика латвийских властей. По его оценке, Латвия сегодня делает то, что Литва делала десять лет назад, однако затем стала «почивать на лаврах». При этом латвийские власти, по словам Маурицаcа, допустили меньше спорных решений, в частности в сфере реформы второго пенсионного уровня.
Говоря о Литве, экономист выразил обеспокоенность возможными последствиями изменений в пенсионной системе. Он напомнил, что в Эстонии из накоплений второго пенсионного уровня вышли около 30 процентов участников, однако в Литве этот показатель может быть значительно выше — от 30–40 процентов до потенциально максимальных значений. Маурицас предупредил, что массовый выход средств из пенсионных фондов может привести к резкому инфляционному шоку и подорвать долгосрочный экономический рост страны. «Это был бы худший сценарий — огромный приток денег в экономику, рост инфляции и ослабление потенциала развития. Такой шок мы создали бы собственными руками, и других стран он не затронул бы», — заявил экономист.
В отличие от Литвы, Латвия, по его мнению, сегодня выигрывает за счет более взвешенной экономической политики и способности вовремя воспользоваться открывающимися возможностями.