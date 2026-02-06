"Наступает период Латвии": в Литве сделали неожиданный комплимент нашей экономике

Говоря о Литве, экономист выразил обеспокоенность возможными последствиями изменений в пенсионной системе. Он напомнил, что в Эстонии из накоплений второго пенсионного уровня вышли около 30 процентов участников, однако в Литве этот показатель может быть значительно выше — от 30–40 процентов до потенциально максимальных значений. Маурицас предупредил, что массовый выход средств из пенсионных фондов может привести к резкому инфляционному шоку и подорвать долгосрочный экономический рост страны. «Это был бы худший сценарий — огромный приток денег в экономику, рост инфляции и ослабление потенциала развития. Такой шок мы создали бы собственными руками, и других стран он не затронул бы», — заявил экономист.