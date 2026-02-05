ФОТО: в Саулкрасты появился уникальный ледяной домик - семья построила своими руками красочное иглу

Ледяное иглу в Саулкрасты
В Саулкрасты создан необычный объект для осмотра - красочное ледяное иглу, построенное семьей своими руками.
В Саулкрасты создан необычный объект для осмотра - красочное ледяное иглу, построенное местной семьей своими руками. Посмотреть на него может любой желающий, сообщает самоуправление Саулкрастского края.
Семья Шренку — Андис, его жена Линда и дети Шарлотта, Паулина и Хуго — этой зимой реализовала свой первый проект такого масштаба: построила иглу из ледяных блоков, которое радует не только самих авторов, но и соседей и прохожих. Идея возникла у Линды. Она рассказала о ней мужу Андису, который как раз недавно вернулся из Арктики, где работает на судне.
По данным самоуправления, на строительство ушло около трех недель. Самым трудоемким этапом стала подготовка материала: воду нужно было замораживать в блоки, пригодные для кладки. Сначала семья планировала использовать воздушные шары, но позже выбрала пластиковые канистры — так удалось получить квадратные ледяные блоки, с которыми было проще работать. Чтобы сделать блоки цветными, в воду добавляли пищевые красители.
Сложной задачей оказалось и соединение блоков: для этого применяли воду и снег, чтобы элементы лучше смерзались и конструкция получалась устойчивой. Отдельного времени потребовало возведение купола — на него, как отмечается, ушла целая неделя. Входную арку тоже формировали постепенно: на морозе перчатки часто прилипали ко льду, но работу довели до конца.
Иглу дополнено цветными огоньками, которые вечером и ночью создают особую атмосферу и делают объект более заметным. Линда увлекается фотографией и регулярно публикует в соцсетях пейзажи Саулкрасты. По словам Андиса, в ближайшее время ожидается северное сияние, и Линда планирует фотосессию, чтобы запечатлеть иглу на фоне этого природного явления.
Проект вдохновил семью на новые идеи: уже обсуждается, что можно построить следующей зимой — возможно, более крупное и технически сложное сооружение. Если позволят погодные условия, рассматривается и вариант иглу с печкой, как это делают в Лапландии.
Семья Шренку приглашает всех желающих посмотреть цветное иглу в Саулкрасты по адресу: улица Муйжас, 8.