ФОТО: в Саулкрасты появился уникальный ледяной домик - семья построила своими руками красочное иглу

Семья Шренку — Андис, его жена Линда и дети Шарлотта, Паулина и Хуго — этой зимой реализовала свой первый проект такого масштаба: построила иглу из ледяных блоков, которое радует не только самих авторов, но и соседей и прохожих. Идея возникла у Линды. Она рассказала о ней мужу Андису, который как раз недавно вернулся из Арктики, где работает на судне.