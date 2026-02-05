Страшные истории для внутреннего потребления: белорусам рассказали как живут в Латвии
В последнее время в белорусских СМИ, большинство из которых контролируется государством, все чаще появляются истории о том, как плохо людям живется на Западе и как хорошо — в Беларуси. Недавно белорусские пропагандисты порезвились на славу: СМИ соседней страны рассказали историю Татьяны, которая жила в Риге, но переехала в белорусский город Островец, спасаясь от кошмара, который, по ее словам, царит в Латвии.
Грязная Рига и общие туалеты
Как сообщают белорусские СМИ, корни Татьяны находятся в Беларуси. Ее бабушка и дедушка жили в Витебской области. Почти всю жизнь она провела в Латвии, однако из-за европейских условий жизни уже давно мечтала вернуться домой. «Туда, где понимаешь, что ты человек», — добавляет Татьяна, как бы намекая, что в Латвии она человеком себя не чувствовала.
«Своим домом Татьяна теперь называет Беларусь. Здесь мир и стабильность. Это нельзя сравнить с тем, что сейчас происходит в Латвии. Особая радость для Татьяны — парад на День Победы. В Островце, где она сейчас живет, 9 мая проходит парад военных подразделений и техники, который, по ее словам, ничуть не хуже, чем в Минске. Что уж говорить о Латвии — там от Победы вообще отказались», — пишут белорусские СМИ.
«В последние годы ограничения для русского языка в Латвии стали еще более жестким. Если после 90-х латыши и русские более или менее привыкли друг к другу и спокойно сосуществовали, то после того, как началась эта ситуация в Украине, сразу всем указали, кто такие “оккупанты” и где наше место», — рассказывает Татьяна.
«Теперь Латвия, которая так активно борется с советским наследием, — европейская страна. Но вместе с этим статусом государство получило и все “прелести” европейского устройства. Красным днем календаря в Латвии теперь считается не 9 мая, а день ЛГБТ-парада. Это настоящий большой праздник: центр города перекрывают, проходит демонстрация всей этой “красоты”», — на полном серьезе рассказывает Татьяна.
«Русские школы, разумеется, постепенно начали закрывать. В 2024 году разрешили регистрировать однополые отношения, а в школах делают общие туалеты», — цитируют Татьяну белорусские СМИ.
«Теперь приезжаешь в Ригу — и она серая, грязная, жалкая», — продолжает Татьяна и подтверждает, что Латвия по сути вымирает. «Практически все уже уехали. Кто-то — в Россию, кто-то — в Беларусь. Был период, когда многие ездили на заработки в Европу. Сейчас этого уже нет. В Латвии людей не осталось. Пройдешься по Риге — на каждом здании написано “Продается”». Жизнь в Латвии тяжелая, добавляет Татьяна. И речь идет не только о моральных ценностях. «Например, коммунальные платежи. Суммы растут, а зарплаты — нет...»
Вместе с Татьяной в Беларусь переехала и ее младшая дочь. Девочка сейчас учится в 11 классе и планирует поступать в вуз в Гродно. «В Беларуси образование сильнее», — утверждает Татьяна. «В Латвии молодежь даже после получения высшего образования в Риге никому не нужна. Они заканчивают университет и уезжают работать в Европу. Власть кричит: “Ай, ай, ай, численность населения не растет, молодежь уезжает, старые умирают”, но при этом им ничего не нужно. Та же история с инфраструктурой, которую распродали. Ну и теперь электроэнергию приходится покупать у Польши, где она самая дорогая».
Для кого это предназначено?
В последнее время в белорусских СМИ подобных историй много. Чувствуется, что товарищи, отвечающие за идеологию в Минске, получили указание сверху рассказывать о том, насколько ужасна жизнь на Западе и насколько прекрасна она в Беларуси.
Очевидно, что эти информационные потоки предназначены для внутреннего потребления, а не как оружие против жителей европейских стран, находящихся в русскоязычном информационном пузыре. Очевидно и то, что любой белорус, который хотя бы раз бывал в Европе, конечно, в такую чепуху не поверит. Однако в стране по-прежнему много людей, которые никогда не были за ее пределами. Для авторитарного режима в Европе действует множество ограничений, в том числе в визовой сфере.
Тем не менее белорусская пропаганда особо не старается сохранять в своих историях хотя бы минимальную достоверность. Она работает в духе российской пропаганды — можно рассказывать что угодно, любую чепуху, главное — делать это уверенно.