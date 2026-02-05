Страшные истории для внутреннего потребления: белорусам рассказали как живут в Латвии

Вместе с Татьяной в Беларусь переехала и ее младшая дочь. Девочка сейчас учится в 11 классе и планирует поступать в вуз в Гродно. «В Беларуси образование сильнее», — утверждает Татьяна. «В Латвии молодежь даже после получения высшего образования в Риге никому не нужна. Они заканчивают университет и уезжают работать в Европу. Власть кричит: “Ай, ай, ай, численность населения не растет, молодежь уезжает, старые умирают”, но при этом им ничего не нужно. Та же история с инфраструктурой, которую распродали. Ну и теперь электроэнергию приходится покупать у Польши, где она самая дорогая».