В США девушка, которая совершила трансгендерный переход и удалила грудь, передумала и засудила врачей на 2 млн
Суд присяжных в Нью-Йорке вынес историческое решение, присудив 22-летней Фокс Вариан 2 млн долларов компенсации за операцию по удалению груди, которую она перенесла в 16 лет. Это первый случай в США, когда дело детранзишена (процесса прекращения или обращения вспять трансгендерного перехода) дошло до суда и завершилось финансовым возмещением в пользу истца.
Шестеро присяжных признали виновными в медицинской халатности психолога Кеннета Эйнхорна и пластического хирурга Саймона Чина. Врачи в 2019 году провели и одобрили двойную мастэктомию для девушки, которая тогда идентифицировала себя как трансгендер, но позже отказалась от этой идентичности.
Присуждённая компенсация составила $1,6 миллиона за перенесённые и будущие физические и психологические страдания, плюс $400 000 на будущие медицинские расходы. Ответственность распределяется пропорционально: 70% — психологу и 30% — хирургу. Суд постановил, что врачи не соблюдали стандарты оказания медицинской помощи и проигнорировали необходимые меры предосторожности, фактически оказав давление на пациентку для проведения необратимой операции.
Ключевым моментом судебного разбирательства стали показания Клэр Дикон, матери Фокс Вариан. Она рассказала, что изначально выступала против операции, но согласилась после того, как психолог предупредил: дочь может покончить с собой, если не получит одобрения на хирургическое вмешательство. "Этот человек был настолько категоричен, давил и давил, что я чувствовала — нет правильного решения", — заявила Клэр после слушаний. По её словам, предупреждение о возможном суициде было "тактикой запугивания". "Думаю, он верил в то, что говорил, но был очень, очень неправ", — добавила она.
Адвокаты Вариан утверждали, что именно психолог "внедрил идею трансгендерной хирургии в голову пациентки" и стал главным инициатором всего процесса.
Согласно материалам дела, врачи допустили критические нарушения:
- Недостаточная психологическая оценка. Специалисты не проверили наличие возможных сопутствующих состояний — СДВГ, аутизма или дисморфии тела — перед проведением необратимой процедуры.
- Отсутствие координации между врачами. Психолог и хирург не обеспечили должной коммуникации и взаимодействия при принятии решения об операции.
- Игнорирование протоколов безопасности. Не была проведена тщательная оценка готовности пациентки к "гендерно-подтверждающей хирургии" и её реального психического состояния.
Судебные документы показали, что после операции Вариан испытывала физическое недомогание и глубокое несчастье, столкнулась с осложнениями после процедуры и продолжающимся эмоциональным стрессом.
Адвокаты врачей настаивали, что оказанная помощь соответствовала медицинским стандартам, действовавшим на тот момент, и что Вариан дала информированное согласие. Они утверждали, что пациентка сама использовала мужские местоимения, называла себя "транс-мужчиной" и именно она предложила операцию медицинской команде. Защита также отмечала, что Вариан "счастливо жила как мужчина" в течение нескольких лет после операции, прежде чем подать иск через четыре года после вмешательства.
Журналист Бенджамин Райан, присутствовавший на всех заседаниях, сообщил, что в США в настоящее время подано 28 исков от детранзишенов. Дело Вариан стало первым, которое дошло до суда присяжных и завершилось победой истца. Многие другие иски столкнулись со строгими сроками исковой давности — в некоторых штатах это всего три года, что недостаточно для молодых людей, которые осознают последствия операций только спустя годы.
Владелец платформы X (бывший Twitter) Илон Маск, чей сын Ксавьер в 2022 году совершил переход и стал Вивиан Дженной, жёстко прокомментировал решение суда: "Будут тысячи новых судебных дел детей, которые были изувечены злыми врачами. Школы, психологи, психиатры и государственные чиновники, которые способствовали этому, тоже дорого заплатят". Маск неоднократно заявлял, что его "обманули" врачи, утверждая, что ребёнок покончит с собой, если он не согласится на кросс-половую гормональную терапию — обычно предшествующую хирургическим вмешательствам.
Активисты и критики гендерной медицины считают, что дело Вариан может положить конец тому, что они называют "массовым медицинским и социальным экспериментом" над молодыми людьми, считающими, что они родились не в том теле.