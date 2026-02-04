В США девушка, которая совершила трансгендерный переход и удалила грудь, передумала и засудила врачей на 2 млн

Ключевым моментом судебного разбирательства стали показания Клэр Дикон, матери Фокс Вариан. Она рассказала, что изначально выступала против операции, но согласилась после того, как психолог предупредил: дочь может покончить с собой, если не получит одобрения на хирургическое вмешательство. "Этот человек был настолько категоричен, давил и давил, что я чувствовала — нет правильного решения", — заявила Клэр после слушаний. По её словам, предупреждение о возможном суициде было "тактикой запугивания". "Думаю, он верил в то, что говорил, но был очень, очень неправ", — добавила она.