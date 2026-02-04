Бесплатные сеансы у "экстрасенсов" обошлись жительнице Видземе в 27 500 евро
Бесплатные сеансы "для здоровья" обернулись потерей десятков тысяч евро. Жительница Видземе поверила обещаниям "экстрасенсов" и отправляла деньги частями, надеясь на возврат.
В Видземе одна женщина передала мошенникам 27 500 евро, сообщила специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Зане Васкане. В полиции пояснили, что осенью прошлого года женщина в интернете заметила объявление о бесплатных сеансах экстрасенсов «для улучшения здоровья». После установления контакта обещавший услугу человек объяснил, что платить нужно лишь за используемые во время сеансов «материалы», при этом после завершения всех сеансов уплаченные деньги якобы будут возвращены.
Как указывает представитель полиции, изначально женщина общалась с одним человеком, однако позже общение продолжилось уже через других лиц. Во время сеансов, проходивших в формате видеозвонков, женщине сообщили, что требуется дополнительная оплата за якобы снятие проклятия.
Деньги перечислялись частями с использованием почтовых услуг. В общей сложности 9000 евро в двух частях были отправлены одной женщине, а еще 18 500 евро в шести частях — другому лицу. Общая сумма похищенных средств составила 27 500 евро.
После произошедшего женщина обратилась в Государственную полицию, и в настоящее время начат уголовный процесс. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и роль вовлеченных лиц в совершенном преступлении.
Государственная полиция призывает жителей быть осторожными и критически оценивать услуги, предлагаемые в интернете и обещающие бесплатную помощь в решении проблем со здоровьем, эмоционального или финансового характера.
Мошенники нередко используют доверчивость людей, их желание получить помощь и страхи, предлагая так называемые «бесплатные сеансы», за которые впоследствии требуют оплату за материалы, ритуалы или другие вымышленные услуги, одновременно обещая возврат денег. Часто в общении задействованы несколько лиц и используются нестандартные способы оплаты, поясняет представитель полиции.
Государственная полиция напоминает, что мошенники нередко играют на отчаянии людей и их вере в сеансы или ритуалы, чтобы выманить деньги, поскольку желание улучшить здоровье или решить личные проблемы может подтолкнуть к необдуманным решениям. При возникновении подозрений в отношении подобных предложений полиция призывает немедленно прекратить общение и обратиться в Государственную полицию.