Бесплатные сеансы у "экстрасенсов" обошлись жительнице Видземе в 27 500 евро

В Видземе одна женщина передала мошенникам 27 500 евро, сообщила специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Зане Васкане. В полиции пояснили, что осенью прошлого года женщина в интернете заметила объявление о бесплатных сеансах экстрасенсов «для улучшения здоровья». После установления контакта обещавший услугу человек объяснил, что платить нужно лишь за используемые во время сеансов «материалы», при этом после завершения всех сеансов уплаченные деньги якобы будут возвращены.