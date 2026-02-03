ФОТО: у памятника Свободы когда-то было оживленное движение, которое сегодня кажется немыслимым
Памятник Свободы — это не просто 42-метровая стела из гранита и меди. Это «кардиограмма» латвийской истории. Рассматривая подборку старых фото, можно заметить поразительную деталь, которая сегодня кажется немыслимой: фундамент монумента буквально содрогался от грохота трамваев и гула троллейбусов.
Эпоха трамваев
На самых старых черно-белых снимках мы видим Ригу 1930-х и 1940-х годов. В то время бульвар Свободы был главной транспортной артерией.
Трамвайные рельсы пролегали с одной стороны памятника. На фото видны характерные «рогатые» вагоны того времени. Трамвай был основным средством передвижения, и маршруты проходили прямо через центр, связывая Старый город с новыми районами.
В центре площади стояла специальная тумба-подиум, с которой полицейский управлял потоками машин и извозчиков. Никаких заборов и пешеходных барьеров — памятник стоял прямо посреди активного трафика.
Советский период
На цветных и более поздних черно-белых кадрах (1960–1970-е годы) атмосфера меняется. Памятник остается на месте, но декорации вокруг него становятся другими.
На снимках советского времени видна густая сеть электрических проводов, натянутых над площадью - здесь курсировали троллейбусы, и площадь у памятника служила одной из ключевых развязок.
На одном из фото на заднем плане виден высотный башенный кран. Это бесценный кадр начала 1970-х годов, запечатлевший возведение 27-этажной гостиницы «Латвия» (ныне Radisson Blu). Это здание навсегда изменило панораму города, создав современный фон для исторического монумента.
На снимках 70-х годов знаменитые часы «Лайма» выглядят иначе — их дизайн менялся в угоду советскому модернизму, но они всегда оставались главным местом встреч «у памятника».
Памятник был открыт 18 ноября 1935 года. Деньги на его строительство собирали всей страной — люди жертвовали латы, чтобы на месте памятника Петру I воздвигнуть символ своей независимости. Фигура женщины на вершине держит три позолоченные звезды. Они символизируют три исторические области Латвии: Курземе, Видземе и Латгале.
В послевоенные годы памятник планировали снести или переделать, но, согласно городской легенде, его спасла выдающийся советский скульптор Вера Мухина (автор «Рабочего и колхозницы»), убедив власти в его исключительной художественной ценности.
Сейчас все иначе
1990 году, после восстановления независимости, движение транспорта по площади было полностью закрыто. Сегодня это строго пешеходная зона. Там, где на фото видны трамвайные рельсы и регулировщики, теперь чеканит шаг Почетный караул. Тишина площади позволяет услышать лишь шелест лип и голоса туристов, а транспорт теперь объезжает это место по соседним улицам.
С 1997 года 20 января отмечается как День памяти защитников баррикад.
