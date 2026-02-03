ФОТО: у памятника Свободы когда-то было оживленное движение, которое сегодня кажется немыслимым

1990 году, после восстановления независимости, движение транспорта по площади было полностью закрыто. Сегодня это строго пешеходная зона. Там, где на фото видны трамвайные рельсы и регулировщики, теперь чеканит шаг Почетный караул. Тишина площади позволяет услышать лишь шелест лип и голоса туристов, а транспорт теперь объезжает это место по соседним улицам.