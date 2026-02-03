Падение доллара США: к чему готовиться бизнесу в странах Балтии

При этом различия между странами все же есть. Промышленная структура Эстонии в целом близка к среднему балтийскому уровню. В Латвии и особенно в Литве доля чувствительных к доллару отраслей выше. В Литве, помимо инженерной промышленности и мебельного производства, под удар могут попасть также бумажная и полиграфическая отрасли, производство пластмассовых и резиновых изделий, а также текстиль. Чем более развита и ориентирована на экспорт промышленность, тем сильнее ее зависимость от валютных колебаний.