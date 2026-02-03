Падение доллара США: к чему готовиться бизнесу в странах Балтии
Доллар США начал 2026 год с заметного падения. И это уже не выглядит как временное колебание курса. Американская валюта за короткое время ослабла до минимальных уровней за несколько лет по отношению к валютам основных торговых партнеров. Карлис Пургайлис, главный экономист банка Citadele, поделился мнением, как это отразится на бизнесе в странах Балтии.
Важно понимать: речь идет не только о валютных графиках. Слабый доллар напрямую влияет на бизнес — на экспорт, цены и прибыль компаний. Поэтому последствия почувствуют не только США, но и Европа, включая Германию и страны Балтии. При этом пострадают не все одинаково: для одних отраслей риски будут выше, для других — ниже. Именно поэтому сейчас особенно важно понять, какие компании находятся в зоне повышенного внимания.
Кто страдает сильнее всего
Экономики стран Балтии тесно связаны с европейской промышленностью, прежде всего с Германией. Многие балтийские предприятия работают как поставщики для немецких компаний. Если из-за слабого доллара немецким производителям становится сложнее продавать свою продукцию в США, это довольно быстро отражается и на их партнерах в Балтии — заказы сокращаются, производство замедляется.
По оценке банка Citadele, наиболее чувствительными к падению доллара являются отрасли с высокой добавленной стоимостью. Это электроника, оптика, точное измерительное оборудование, машиностроение, производство транспортных средств и их компонентов. В этих сферах укрепление евро по отношению к доллару часто приводит к снижению объемов производства. Причина проста: именно такая продукция в больших объемах экспортируется из Европы в США, и любые валютные изменения сразу бьют по конкурентоспособности.
Отдельно стоит упомянуть фармацевтику. Немецкие фармацевтические компании сильно зависят от американского рынка, и ослабление доллара делает их товары дороже для покупателей в США. В итоге это может привести к более медленному росту заказов и нестабильности по всей цепочке поставок.
Балтия: тревожный сигнал для деревообработки и производства мебели
В странах Балтии в зоне наибольшего риска находятся деревообрабатывающая и мебельная отрасли. Они тесно связаны с рынками Германии и Скандинавии, а часть продукции в итоге попадает и в США. Эти отрасли активно экспортируют, но при этом не слишком зависят от импортного сырья. Поэтому слабый доллар почти не снижает их расходы, зато усиливает давление на цены и прибыль.
Общая картина для Литвы, Латвии и Эстонии схожа: когда евро укрепляется по отношению к доллару, рост обрабатывающей промышленности обычно замедляется. Это означает, что падение доллара — не абстрактная новость, а вполне реальный риск для заказов и загрузки предприятий.
При этом различия между странами все же есть. Промышленная структура Эстонии в целом близка к среднему балтийскому уровню. В Латвии и особенно в Литве доля чувствительных к доллару отраслей выше. В Литве, помимо инженерной промышленности и мебельного производства, под удар могут попасть также бумажная и полиграфическая отрасли, производство пластмассовых и резиновых изделий, а также текстиль. Чем более развита и ориентирована на экспорт промышленность, тем сильнее ее зависимость от валютных колебаний.
Не только риски, но и возможности
Важно отметить, что ослабление доллара — это не только плохая новость. Для части компаний укрепление евро может даже оказаться выгодным. Многие сырьевые товары и оборудование на мировом рынке продаются за доллары. Более сильный евро означает, что их импорт становится дешевле. Это касается и станков, и технологического оборудования, и решений для автоматизации и роботизации.
Больше всего выигрывают компании, которые покупают сырье и оборудование за доллары, а продают готовую продукцию в еврозоне. В таких случаях их прибыль может даже вырасти.
Что делать бизнесу
Сейчас есть немало признаков того, что ослабление доллара может продолжиться. Американские власти не демонстрируют обеспокоенности слабой валютой, а значит рынки допускают дальнейшее снижение курса. Для части производителей в Германии и Балтии это означает дополнительное давление, особенно если их успех на рынке США напрямую зависит от цены.
Поэтому ключевой вопрос сегодня — не в том, где окажется минимальный уровень доллара, а в готовности компаний адаптироваться. Для предприятий в Латвии и других странах Балтии резкое падение доллара должно стать сигналом к действию. Управление валютными рисками, гибкость цен и грамотная структура контрактов в ближайшее время могут оказаться не менее важными, чем прогнозы спроса и планы по расширению бизнеса.