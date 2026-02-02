Штрафов не будет: cписок краев, где разрешили не платить вовремя за тепло
Несколько муниципальных предприятий не будут применять договорные штрафы за несвоевременную оплату счетов за отопление.
Лудзенский край
Самоуправление Лудзенского края прогнозирует, что из-за холодной погоды размер счетов за отопление значительно увеличится. Чтобы снизить финансовую нагрузку на клиентов SIA LNS pakalpojumi, до 1 июля к потребителям услуг теплоснабжения не будут применяться штрафы за просрочку. Это означает, что счета можно оплачивать постепенно или частями. Клиенты, у которых уже есть задолженность, могут заключить соглашение о графике ее погашения.
Бауский край
SIA Bauskas novada komunālserviss предлагает возможность рассчитаться за теплоэнергию, потребленную в январе, феврале и марте текущего года, до 30 апреля без начисления пени. Если счет не будет оплачен до этой даты, то с 1 мая начнет действовать стандартная ставка — 0,01% за каждый день просрочки. Однако, если житель не может заплатить вовремя, предприятие призывает связаться с ним и заключить соглашение о графике платежей на период после 1 мая — в этом случае штрафные проценты также не будут применяться.
Прейльский край
Учитывая низкие температуры и рост расходов, SIA Preiļu saimnieks также не будет начислять пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Чтобы воспользоваться этой возможностью, жителю необходимо обратиться на предприятие с письменным заявлением. Задолженность без штрафных процентов должна быть полностью погашена до начала следующего отопительного сезона.