Жителям Риги с долгами за отопление дали срок до 31 мая: при каком условии аннулируют старые штрафы

Кроме того, до 31 мая 2026 года AS Rīgas siltums дает возможность рассчитаться и по долгам, образовавшимся в предыдущие периоды, тоже без штрафа по договору. А именно: если до 31.05.2026 будут оплачены все счета за теплоэнергию, поставленную до 30.04.2026, то штраф по договору, который был начислен и не оплачен до 31.12.2025, будет аннулирован.