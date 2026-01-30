Rīgas siltums отменяет договорные штрафы за просрочку.
Жителям Риги с долгами за отопление дали срок до 31 мая: при каком условии аннулируют старые штрафы
Чтобы поддержать жителей в холодные зимние месяцы и снизить финансовую нагрузку на домохозяйства, Rīgas siltums с 1 января по 31 мая 2026 года не будет применять штраф по договору за просрочку платежей за поставленную теплоэнергию за период с декабря 2025 года по апрель 2026 года.
Кроме того, до 31 мая 2026 года AS Rīgas siltums дает возможность рассчитаться и по долгам, образовавшимся в предыдущие периоды, тоже без штрафа по договору. А именно: если до 31.05.2026 будут оплачены все счета за теплоэнергию, поставленную до 30.04.2026, то штраф по договору, который был начислен и не оплачен до 31.12.2025, будет аннулирован.
Компания призывает клиентов, у которых есть долги за теплоэнергию, воспользоваться этой возможностью, привести обязательства в порядок и снизить финансовую нагрузку, оплатив потребленную теплоэнергию без дополнительных штрафов.