Штрафов не будет: cписок городов, где разрешили не платить вовремя за тепло

SIA Bauskas novada komunālserviss предлагает возможность рассчитаться за теплоэнергию, потребленную в январе, феврале и марте текущего года, до 30 апреля без начисления пени. Если счет не будет оплачен до этой даты, то с 1 мая начнет действовать стандартная ставка — 0,01% за каждый день просрочки. Однако, если житель не может заплатить вовремя, предприятие призывает связаться с ним и заключить соглашение о графике платежей на период после 1 мая — в этом случае штрафные проценты также не будут применяться.