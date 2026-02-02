Lidl снижает регулярные цены на шоколад и другие сладости

Ранее сообщалось, что в начале года «Lidl» значительно снизил цены на косметику «Cien» и другие гигиенические и бытовые товары частных брендов, на широкий ассортимент кофе, на некоторые сорта чая, какао, молочные продукты, бананы, мясные и ореховые продукты, чипсы, попкорн и различные семена. На прошлой неделе сообщалось о снижении цен на ряд популярных продуктов длительного хранения – муку, макароны, сахар и консервы. В конце прошлого года были снижены регулярные цены на сливочное масло, апельсиновый сок, сыр «Cien» и ультрапастеризованное молоко.