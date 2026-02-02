Lidl снижает регулярные цены на шоколад и другие сладости
В преддверии Дня Валентина, когда шоколад становится частью праздничных покупок, сеть магазинов Lidl снижает регулярные цены на некоторые шоколадные продукты. Снижение цен на отдельные виды шоколада составляет от 6% до 30%, что позволяет покупателям приобрести любимые сладости по более выгодным ценам.
«Мы последовательно пересматриваем цены, чтобы каждый день предлагать покупателям «Lidl» качественные продукты по максимально низким ценам. Покупатели выбирают шоколад как в обычные дни, так и для особых случаев, поэтому регулярное снижение цен в этой категории принесет ощутимую выгоду, - говорит руководитель по коммуникации «Lidl Latvija» Зане Нельке. - Наша цель - предлагать именно более низкие основные цены, а не краткосрочные акции».
Снижение регулярных цен распространяется на различные шоколадные изделия - батончики, плитки и конфеты. Снижение цен на темный шоколад частного бренда «Fin Carré» достигает 30%, на темный шоколад с содержанием какао 85% – 18%, на молочный шоколад с цельными фундуком – 11%. Снижены также цены на шоколадные батончики «Mister Choc» с карамельно-кремовой начинкой, конфеты-суфле со вкусом ванили, на шоколадные батончики «J.D. Gross» с мятной начинкой.
Этот шаг по снижению цен особенно важен в условиях, когда мировые цены на шоколадные продукты остаются нестабильными и на рынке царит неопределенность, которая может повлиять на баланс спроса и предложения, как показывают отчеты Международной организации какао (ICCO). «Lidl», несмотря на эти глобальные тенденции, продолжает искать возможности для снижения регулярных цен и повышения доступности товаров повседневного спроса для латвийских покупателей.
«Lidl» стремится ежедневно предлагать покупателям стабильные и понятные цены, без краткосрочных трюков и сложных акций. Это подтверждают и данные независимых исследований - согласно исследованию рынка «Seenext», «Lidl» уже несколько месяцев подряд предлагает одну из самых доступных продуктовых корзин в Латвии.
Ранее сообщалось, что в начале года «Lidl» значительно снизил цены на косметику «Cien» и другие гигиенические и бытовые товары частных брендов, на широкий ассортимент кофе, на некоторые сорта чая, какао, молочные продукты, бананы, мясные и ореховые продукты, чипсы, попкорн и различные семена. На прошлой неделе сообщалось о снижении цен на ряд популярных продуктов длительного хранения – муку, макароны, сахар и консервы. В конце прошлого года были снижены регулярные цены на сливочное масло, апельсиновый сок, сыр «Cien» и ультрапастеризованное молоко.