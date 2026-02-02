Климатолог объясняет, почему многим эта зима кажется слишком жесткой
Из-за короткой памяти и переменчивой погоды длительные периоды морозов становятся для людей большим сюрпризом, отмечает климатолог Айн Калисс.
По словам главного специалиста Эстонского агентства окружающей среды Айна Калисса, у людей удивительно короткая память, когда речь идет о погоде, и достаточно всего пяти лет, чтобы предыдущий опыт стерся, сообщает rus.err.ee.
Например, зиму 2010–2011 годов, когда снега было необычно много по сравнению с нынешней зимой, люди помнят очень смутно. По мере того как воспоминания исчезают, нынешний снежный покров и длительный период отрицательных температур некоторым кажутся чем-то неординарным.
Калисс также пояснил, что ощущение суровости нынешней погоды во многом связано с ветром. Минус 14 градусов по Цельсию при ветре ощущаются как минус 20 градусов.
По словам климатолога, январь этого года после особенно теплого декабря действительно оказался холодным. При этом подобные жалобы звучат и в других частях мира. Погода стала более нестабильной, а люди — более привыкшими к комфорту.
Где же глобальное потепление?
Во время морозных периодов у людей часто возникает вопрос: если происходит глобальное потепление, почему на улице так холодно?
Калисс объясняет, что климатологи оценивают тенденции, анализируя периоды продолжительностью 30 лет, поскольку отдельные годы не являются определяющими. Если в период с 1901 по 1930 год среднегодовая температура в Эстонии составляла 4,7 градуса, то в период с 1991 по 2020 год она выросла до 6,3 градуса. Эта почти двухградусная разница в климатическом смысле является очень значительным изменением.
Кроме того, для региона Балтийского моря характерны температурные колебания. Так, в январе 1987 года в Эстонии были зафиксированы самые низкие температуры за всю историю наблюдений, а всего два года спустя, в 1989 году, был зарегистрирован самый теплый год за весь период измерений.
Таким образом, отдельные более холодные годы являются частью естественных климатических колебаний. Даже если в Эстонии подряд произойдут три-пять более холодных и снежных зим, это будет лишь кратковременным отклонением.