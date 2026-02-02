Климатолог объясняет, почему многим эта зима кажется слишком жесткой

Калисс объясняет, что климатологи оценивают тенденции, анализируя периоды продолжительностью 30 лет, поскольку отдельные годы не являются определяющими. Если в период с 1901 по 1930 год среднегодовая температура в Эстонии составляла 4,7 градуса, то в период с 1991 по 2020 год она выросла до 6,3 градуса. Эта почти двухградусная разница в климатическом смысле является очень значительным изменением.