Это недопустимо! Пассажиров Rīgas satiksme просят сразу сообщать в случае возникновения подобных ситуаций

Она подчеркнула, что само расписание не менялось, изменились лишь места обязательной остановки автобусов. Скорость движения, по ее словам, также осталась прежней, поскольку она ежедневно пользуется маршрутом и может это подтвердить. Тем не менее автобус неоднократно уезжал на две, три, а иногда и четыре минуты раньше. Пассажирка выразила недоумение, насколько раньше ей нужно приходить на остановку, чтобы не опоздать на автобус, и допустима ли такая практика в принципе.