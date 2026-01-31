Золото бьет рекорды, но эксперты предупреждают латвийцев о рисках
Мировые цены на золото обновляют рекорды на фоне политических и экономических потрясений. Эксперты объясняют причины роста и предупреждают: покупка на пике может обернуться потерями, сообщает "360TV Ziņas".
В последнее время цена на золото на мировых рынках достигла новых рекордов, и эксперты объясняют это растущими потрясениями в глобальной политике и экономике. Золото традиционно считается надежным вложением, поскольку, в отличие от валют, его объем невозможно искусственно увеличить, поэтому в периоды неопределенности растут как спрос, так и цена.
Руководитель дилингового отдела Tavex Group Янис Астичс отмечает, что нынешний рост цен был вызван геополитической напряженностью и отношениями между государствами, что заставляет инвесторов искать более стабильные активы. В свою очередь главный экономист банка Citadele Карлис Пургайлис поясняет, что рост цен усиливается и действиями центральных банков — ряд стран активно пополняют свои резервы золотом, скупая его в больших объемах.
Крупнейшие мировые запасы золота находятся в Соединенных Штатах Америки, однако значительные резервы имеются также у Германии, Италии и Франции. Среди стран Балтии крупнейшие золотые резервы у Латвии, в то время как у Эстонии такие накопления сравнительно невелики. Тем не менее эксперты подчеркивают, что высокая цена на золото напрямую не влияет на экономическую мощь Латвии.
Янис Астичс поясняет, что на экономику Латвии как государства колебания цен на золото влияют минимально, при этом, по оценкам компании, в распоряжении жителей Латвии в совокупности может находиться даже больше золота, чем в государственных резервах. В свою очередь Карлис Пургайлис указывает, что от роста цен в первую очередь выигрывают те жители, которые своевременно сформировали накопления в золоте — как в физической форме, так и в финансовых инструментах.
В то же время экономисты призывают жителей быть осторожными и не поддаваться панике. Пургайлис подчеркивает, что ни один финансовый актив в долгосрочной перспективе не растет без коррекций, поэтому инвестиции в золото в момент рекордно высоких цен могут принести и убытки. Учитывая мировые события, эксперты допускают, что цена на золото в ближайшее время может снизиться.