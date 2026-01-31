Золото бьет рекорды, но эксперты предупреждают латвийцев о рисках

Янис Астичс поясняет, что на экономику Латвии как государства колебания цен на золото влияют минимально, при этом, по оценкам компании, в распоряжении жителей Латвии в совокупности может находиться даже больше золота, чем в государственных резервах. В свою очередь Карлис Пургайлис указывает, что от роста цен в первую очередь выигрывают те жители, которые своевременно сформировали накопления в золоте — как в физической форме, так и в финансовых инструментах.