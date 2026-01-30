Сотрудницу Rīgas satiksme Ларису, которая должна оплатить ремонт троллейбуса, обвиняют в грубой неосторожности

По результатам проверки установлено, что действия Ларисы не подтверждают даже факта торможения. В компании подчеркнули: если бы водитель предприняла хотя бы попытку затормозить, последствия аварии могли быть значительно менее серьезными, а вопрос материальной ответственности рассматривался бы иначе. В данном случае поведение водителя было квалифицировано как грубая неосторожность. При этом в Rīgas satiksme отметили, что лишь по счастливой случайности в аварии никто не пострадал и не погиб.