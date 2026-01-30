Сотрудницу Rīgas satiksme Ларису, которая должна оплатить ремонт троллейбуса, обвиняют в грубой неосторожности
Инцидент с водителем троллейбуса Ларисой в Риге вновь поднял вопрос материальной ответственности работников общественного транспорта и показал, в каких случаях Rīgas satiksme считает действия водителей грубой неосторожностью.
В середине января общественность была шокирована известием о том, что муниципальное предприятие Rīgas satiksme требует с сотрудницы более 11 000 евро за аварию, в которую попал управляемый ею троллейбус.
Недавно в самом Rīgas satiksme выпустили заявление, в котором говорится, что материальная ответственность водителей общественного транспорта применяется исключительно в случаях грубой неосторожности или умышленного вреда. Это прямо предусмотрено 86-й статьей Трудового закона Латвии.
Несмотря на то что в 2025 году в компании было рассмотрено более 150 дел о возможной материальной ответственности работников, лишь в 10 случаях речь шла о грубой неосторожности со стороны водителей транспортных средств. При принятии решений во всех подобных ситуациях ключевое значение имели объяснения самих работников и анализ обстоятельств происшествий. Ежегодно Rīgas satiksme фиксирует около 1000 дорожно-транспортных происшествий. Примерно в 15 процентах случаев ответственность возлагается на водителей предприятия.
При этом компания сознательно не оформляет КАСКО для общественного транспорта: расчеты показали, что страхование даже части парка обошлось бы в 800 тысяч – 1,6 миллиона евро в год, что значительно превышает реальные расходы на ремонт, которые составляют около 180 тысяч евро ежегодно.
Ремонт транспортных средств после аварий, как правило, выполняется в собственных мастерских предприятия, что позволяет быстрее возвращать транспорт на линии.
Отдельное внимание в компании уделили инциденту с водителем троллейбуса Ларисой, который получил широкий общественный резонанс после сюжета в программе "Bez Tabu". Как сообщили в Rīgas satiksme, ситуация была тщательно проанализирована с использованием видеозаписей из кабины водителя, а также с камер по обе стороны транспортного средства.
По результатам проверки установлено, что действия Ларисы не подтверждают даже факта торможения. В компании подчеркнули: если бы водитель предприняла хотя бы попытку затормозить, последствия аварии могли быть значительно менее серьезными, а вопрос материальной ответственности рассматривался бы иначе. В данном случае поведение водителя было квалифицировано как грубая неосторожность. При этом в Rīgas satiksme отметили, что лишь по счастливой случайности в аварии никто не пострадал и не погиб.
В компании подчеркивают, что их цель — не наказание сотрудников, а справедливая оценка обстоятельств. Если установлено, что водитель пытался избежать аварии или столкнулся с объективными препятствиями, материальная ответственность не применяется.