В Риге пересчитали налог на недвижимость на 2026 год: кого ждут изменения

Как сообщили в самоуправлении, ставки и порядок расчета налога в 2026 году остаются такими же, как и в 2025-м. Тем не менее для значительной части налогоплательщиков итоговая сумма может измениться. Причина — пересмотр фискальной кадастровой стоимости объектов недвижимости.