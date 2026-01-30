В Риге пересчитали налог на недвижимость на 2026 год: кого ждут изменения
В Риге пересчитали налог на недвижимость на 2026 год: кого ждут изменения

Финансовый департамент Рижской думы приступил к расчету налога на недвижимое имущество (NĪN) на 2026 год. Уведомления об уплате налога будут разосланы жителям и предприятиям до 16 февраля.

Как сообщили в самоуправлении, ставки и порядок расчета налога в 2026 году остаются такими же, как и в 2025-м. Тем не менее для значительной части налогоплательщиков итоговая сумма может измениться. Причина — пересмотр фискальной кадастровой стоимости объектов недвижимости.

При расчете налога используются фискальные кадастровые стоимости, зарегистрированные в Государственной кадастровой информационной системе по состоянию на 1 января 2026 года. В конце 2025 года Государственная земельная служба провела перерасчет кадастровых показателей для тех объектов, по которым в течение года были обновлены данные, влияющие на стоимость.

По информации Финансового департамента, наиболее заметные изменения в 2026 году затронули именно земельные участки:

  • у 67% объектов фискальная кадастровая стоимость снизилась,
  • у 16% — увеличилась,
  • у 17% — осталась на уровне прошлого года.

В самоуправлении отмечают, что изменение кадастровой стоимости напрямую влияет на размер налога, поэтому часть владельцев земли может получить уведомления с меньшей суммой к оплате, а часть — с большей.

Если после получения уведомления возникнут вопросы о том, почему изменилась кадастровая стоимость земельного участка или здания, жителям рекомендуют обращаться в Государственную земельную службу:

  • сайт: www.vzd.gov.lv
  • информационный телефон: +371 67038800

По вопросам расчета NĪN, сроков уплаты, порядка предоставления льгот и других сопутствующих услуг информацию предоставляет Финансовый департамент Рижского самоуправления.

