Исследовательская компания «SeeNext» выделяет существенные различия на рынке розничной торговли Латвии
В то время как рост цен на продукты питания по-прежнему остается в центре общественных и политических дискуссий, исследовательская компания «SeeNext» с октября 2025 года проводит в Латвии систематические исследования по сравнению цен на продовольствие. Эти данные обеспечивают доступность достоверной информации, помогая потребителям принимать обоснованные решения и способствуя большей прозрачности в секторе розничной торговли.
«SeeNext» ежемесячно проводит сравнение цен, оценивая стоимость 29 продуктов повседневного спроса в крупнейших сетях розничных магазинов, работающих в Латвии. «SeeNext» — это литовская компания по исследованию рынка и аналитике, основанная в 2016 году. Она специализируется на изучении потребительского поведения и оценке качества услуг. Компания заслужила высокую оценку клиентов за аудиты методом «тайного покупателя», а также за независимые сравнения розничных цен, которые проводятся в ведущих сетях супермаркетов во всех странах Балтии.
«SeeNext» обладает техническими возможностями для еженедельного сбора тысяч единиц данных, благодаря чему может предоставлять практически применимую и актуальную информацию клиентам в сферах розничной торговли, общественного питания и гостеприимства. Компетенция компании основана на подходе, управляемом данными, для мониторинга стандартов обслуживания клиентов и динамики цен в Литве, Латвии и Эстонии.
В течение последнего года цены на продукты питания стали одной из самых обсуждаемых тем в политической и медийной повестке Латвии. В то же время потребители в Латвии стали все более чувствительны к ценам. Столкнувшись с растущей инфляцией и колебаниями семейного бюджета, покупатели активнее сравнивают цены, ищут лучшие предложения по соотношению цены и качества и, соответственно, чаще выбирают продавцов, предлагающих более выгодные условия.
Эта тенденция породила четкий спрос на надежную, прозрачную и регулярно обновляемую информацию о различиях цен на продукты питания в магазинах разных брендов. До недавнего времени в Латвии не было доступных последовательных и качественных исследований по сравнению цен. Отсутствие таких независимых данных затрудняло возможности общества, СМИ и политиков отслеживать реальные тенденции или обосновывать утверждения доказательствами.
Чтобы заполнить этот пробел, «SeeNext» запустила инициативу структурированного ежемесячного сравнения цен. С октября 2025 года компания провела четыре всесторонних исследования, основанных на единой методологии и высококачественном сборе данных. Результаты публикуются ежемесячно и распространяются среди СМИ, предоставляя журналистам, политикам и потребителям надежный источник для понимания динамики цен на продукты в розничных сетях.
«Понимание цен на продукты питания крайне важно для потребителей во всем Балтийском регионе. Благодаря нашему опыту и сильным компетенциям команды, мы можем предложить эту услугу и за пределами Литвы, где мы уже завоевали репутацию экспертов в исследовании потребительского рынка. За последние четыре месяца наши достоверные данные помогли повысить качество общественных дискуссий, поддержать журналистику, основанную на фактах, и увеличить прозрачность на рынке, который влияет на каждое домохозяйство в Латвии», — говорит исполнительный директор «SeeNext» Томас Даукша (Tomas Dauksa).
«В наших ежемесячных исследованиях анализируются 29 наиболее часто используемых продуктов питания; сравнение цен происходит только в том случае, если продукты идентичны или сопоставимы по качеству, размеру и упаковке. Чтобы обеспечить полную прозрачность и объективность, мы фактически приобретаем эти продукты. Кроме того, все цены фиксируются без учета скидок, карт лояльности или краткосрочных акций. Проводя ценовые аудиты в двух крупнейших городах Латвии — Риге и Даугавпилсе — мы учитываем региональные особенности и обеспечиваем последовательное исследование рынка», — добавляет Т. Даукша.