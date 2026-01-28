Я и Владимир: совместное фото Трампа с Путиным появилось в Белом доме
В Белом доме появилась фотография Дональда Трампа с Владимиром Путиным, сделанная во время саммита на Аляске. Снимок вызвал внимание журналистов и стал новым поводом для обсуждений отношений США и России.
Президент США Дональд Трамп повесил в Белом доме фотографию с Владимиром Путиным, сделанную во время их встречи на Аляске в августе прошлого года. На это обратила внимание журналистка PBS Элизабет Ландер.
"В вестибюле, который соединяет Западное крыло с резиденцией, я заметила то, чего раньше не видела: фотографию в рамке с президентами Трампом и Путиным с их летнего саммита на Аляске", — написала Ландер в социальной сети X.
Also something I noticed in a vestibule area that connects the West Wing to the residence that I hadn’t see before: a framed photo of Presidents Trump and Putin at their summer summit in Alaska. Lower photo is President Trump with one of his grandchildren. pic.twitter.com/jabUEmZyay— Elizabeth Landers (@ElizLanders) January 27, 2026
Она также отметила, что под этой фотографией размещен снимок, на котором Трамп изображен вместе со своей внучкой.
Фотография с изображением двух президентов полностью соответствует тому снимку, который Белый дом продемонстрировал журналистам через неделю после встречи с Путиным, сообщает ТАСС. Тогда Трамп заявил, что фотографию ему прислал президент России. Американский лидер также отметил, что на этом фото он выглядит "нормально", а Путин — "хорошо". Встреча двух президентов в Анкоридже, штат Аляска, состоялась 15 августа 2025 года.
Это был первый саммит между лидерами США и России с начала войны в Украине. Обе стороны охарактеризовали встречу как "конструктивную", однако Трамп подчеркнул, что договоренности о прекращении войны достигнуто не было.
По данным источников Financial Times, объясняя вторжение российских войск в Украину, Путин прочитал Трампу продолжительную историческую лекцию, в которой упоминал средневековых правителей, в том числе киевского князя Ярослава Мудрого. Собеседники издания отметили, что Трамп был сильно удивлен этой лекцией, несколько раз повышал голос и даже угрожал покинуть встречу, если российский коллега продолжит говорить об истории.
В результате Белый дом сократил продолжительность встречи и отменил запланированный обед, во время которого делегации России и США должны были обсудить экономические связи и сотрудничество.
