Я и Владимир: совместное фото Трампа с Путиным появилось в Белом доме

Фотография с изображением двух президентов полностью соответствует тому снимку, который Белый дом продемонстрировал журналистам через неделю после встречи с Путиным, сообщает ТАСС. Тогда Трамп заявил, что фотографию ему прислал президент России. Американский лидер также отметил, что на этом фото он выглядит "нормально", а Путин — "хорошо". Встреча двух президентов в Анкоридже, штат Аляска, состоялась 15 августа 2025 года.