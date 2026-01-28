Командующий армией Латвии: Россия не способна напасть на НАТО в ближайшие годы

Комментируя заявления западных официальных лиц о возможных сроках потенциального нападения России на НАТО, Каспар Пуданс отметил, что не оценивает вероятность атаки в конкретном году, поскольку такая возможность теоретически существует всегда, даже сегодня. По его словам, если сравнивать военные возможности России, нельзя утверждать, что в этом году они существенно изменились по сравнению с прошлым. Российские военнослужащие продолжают гибнуть в войне против Украины, а восстановленные ресурсы в основном снова направляются туда же.