Командующий армией Латвии: Россия не способна напасть на НАТО в ближайшие годы
Командующий Национальными вооруженными силами Латвии Каспар Пуданс заявил, что в ближайшие годы военная угроза со стороны России для НАТО маловероятна, однако ключевым фактором остается развитие ситуации на войне в Украине.
Комментируя заявления западных официальных лиц о возможных сроках потенциального нападения России на НАТО, Каспар Пуданс отметил, что не оценивает вероятность атаки в конкретном году, поскольку такая возможность теоретически существует всегда, даже сегодня. По его словам, если сравнивать военные возможности России, нельзя утверждать, что в этом году они существенно изменились по сравнению с прошлым. Российские военнослужащие продолжают гибнуть в войне против Украины, а восстановленные ресурсы в основном снова направляются туда же.
Пуданс подчеркнул, что важен и тот результат, которого Россия хотела бы достичь. Запад, включая страны Балтии, уже много лет находится в так называемом "списке для наказания".
Он отметил, что возможная остановка или замедление боевых действий в Украине позволила бы России быстрее накопить силы, в том числе за счет новой масштабной мобилизации и высвобождения военнослужащих. При этом Россия внимательно наблюдает за действиями Запада, который стал значительно более сильным и сплоченным как в военном, так и в политическом плане.
По словам Пуданса, обозначенные в публичном пространстве сроки — с 2028 по 2037 год — связаны с возможным выравниванием потенциала, особенно в сфере военной промышленности.
С учетом этого он считает, что в ближайшие годы внешняя военная угроза НАТО маловероятна, поскольку Россия не располагает необходимыми возможностями. Однако, по его словам, сохраняется риск гибридных операций и скрытых военных действий, которые могут не выглядеть как прямое нападение или попытка оккупации.
Наибольшую опасность Пуданс видит в возможном стремлении Владимира Путина к реваншу и символической победе, однако на данный момент у России нет реальных предпосылок для достижения такого успеха.
Ранее сообщалось, что эксперты украинского проекта «Институт Черноморских стратегических исследований» заявили о резком росте рисков возможной агрессии России и Беларуси против стран Балтии. По их оценке, текущая геополитическая ситуация является наиболее благоприятной для подобного сценария за последние годы.