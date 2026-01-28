Латвийским врачам увеличат доплаты, чтобы они не разбегались из больниц

Привлечение кадров в здравоохранение является вызовом по всей Европе, однако в Латвии его дополнительно усугубляет концентрация специалистов в Риге. Именно поэтому финансирование из фондов ЕС для привлечения и удержания медицинских работников в государственном секторе является важным инструментом укрепления больниц и практик семейных врачей в регионах.