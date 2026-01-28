Латвийским врачам увеличат доплаты, чтобы они не разбегались из больниц
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Латвийским врачам увеличат доплаты, чтобы они не разбегались из больниц

Отдел новостей

Otkrito.lv

Правительство поддержало изменения в правилах привлечения и удержания медицинского персонала на рабочих местах в секторе государственных оплачиваемых услуг здравоохранения.

Решение предусматривает перераспределение финансирования фондов Европейского союза, существенно увеличив доступный объем средств для выплаты компенсаций медицинским работникам, которые будут работать в государственном секторе, прежде всего в больницах. Изменения внесены с учетом высокого интереса к программе поддержки.

Поддержанные изменения предусматривают перераспределение 8,6 миллиона евро из других мероприятий фондов ЕС, увеличив общий объем финансирования на привлечение медицинского персонала до 15,3 миллиона евро. Одновременно существенно увеличен и целевой показатель — планируется, что до конца 2029 года поддержку получат 1 049 медицинских работников, тогда как изначально было запланировано 458.

Получив компенсацию, медицинский работник обязан в течение трех лет работать в лечебном учреждении, оказывая государственно оплачиваемые услуги здравоохранения.

Привлечение кадров в здравоохранение является вызовом по всей Европе, однако в Латвии его дополнительно усугубляет концентрация специалистов в Риге. Именно поэтому финансирование из фондов ЕС для привлечения и удержания медицинских работников в государственном секторе является важным инструментом укрепления больниц и практик семейных врачей в регионах.

При соблюдении условий компенсацию могут получить сертифицированный врач, сертифицированный стоматолог, сертифицированный физиотерапевт, сертифицированный эрготерапевт, сертифицированный аудиологопед, сертифицированный арт-терапевт, медсестра, сертифицированный помощник врача, сертифицированная акушерка, сертифицированный зубной гигиенист, ассистент стоматолога, помощник медсестры, а также семейный врач пенсионного возраста, передающий практику молодому врачу. Перечень специальностей определен с учетом вакантных должностей в лечебных учреждениях.


 

Темы

Министерство здравоохраненияРигаКабинет министровЕС

Другие сейчас читают