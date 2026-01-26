Мнение: помощь латвийцам по отоплению должна быть адресной и ограниченной по времени
На фоне рекордно холодного января и растущих счетов за отопление глава фракции "Прогрессивные" Андрис Шуваев заявил, что государственная поддержка должна быть адресной и временной, тогда как инициатива министра экономики Виктора Валайниса о созыве кризисного центра вызывает вопросы о необходимости новых решений.
Если существует потребность в оказании поддержки населению для покрытия расходов на отопление, то помощь следует оказать семьям с низкими и средними доходами и лишь на определенный срок, заявил руководитель парламентской фракции "Прогрессивных" Андрис Шуваев. Он отметил, что Сейм уже принял закон о поддержке в связи с расходами на энергоснабжение, а Кабинет министров утвердил правила распределения господдержки, которые определяют, при каких условиях государство оказывает поддержку домохозяйствам.
Как отметил Шуваев, в этой связи непонятно, хочет ли министр экономики Виктор Валайнис новых решений или считает, что принятые правительством решения не соответствуют ситуации.
Как сообщалось, с учетом низкой температуры воздуха этой зимой и того, что существенно растут расходы населения на отопление, Валайнис предложил созвать внеочередное заседание Государственного кризисного центра по энергетике, чтобы найти эффективные решения для поддержки жителей. Валайнис подчеркивает, что, согласно данным Rīgas siltums, в этом году январь был самым холодным за последние 15 лет и вторым самым холодным за последние 30 лет с момента существования предприятия. Это напрямую повлияло на потребление теплоэнергии и приведет к существенно большим счетам за отопление для домашних хозяйств.
По мнению министра, в таких условиях необходимы скоординированные действия на государственном уровне, которые будут рассмотрены на внеочередном заседании Государственного кризисного центра по энергетике.