Мнение: помощь латвийцам по отоплению должна быть адресной и ограниченной по времени

Как сообщалось, с учетом низкой температуры воздуха этой зимой и того, что существенно растут расходы населения на отопление, Валайнис предложил созвать внеочередное заседание Государственного кризисного центра по энергетике, чтобы найти эффективные решения для поддержки жителей. Валайнис подчеркивает, что, согласно данным Rīgas siltums, в этом году январь был самым холодным за последние 15 лет и вторым самым холодным за последние 30 лет с момента существования предприятия. Это напрямую повлияло на потребление теплоэнергии и приведет к существенно большим счетам за отопление для домашних хозяйств.