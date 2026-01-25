В новой стратегии национальной обороны США оценен уровень угрозы странам Балтии со стороны России

«Москва не в состоянии претендовать на европейскую гегемонию. Европейское НАТО значительно превосходит Россию по экономическим масштабам, населению и, следовательно, по скрытой военной мощи. <…> Хотя мы участвуем и будем продолжать участвовать в делах Европы, мы должны — и будем — отдавать приоритет защите территории США и сдерживанию Китая. <…> Наши союзники по НАТО находятся в выгодном положении, чтобы взять на себя основную ответственность за оборону Европы при критически важной, но более ограниченной поддержке США. Это включает в себя ведущую роль в поддержке обороны Украины. Как заявил президент Трамп, война в Украине должна закончиться. Однако, как он также подчеркнул, это в первую очередь ответственность Европы», — говорится в документе.