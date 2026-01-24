Перечислены все показатели, в которых латвийская медицина оказалась в числе отстающих

В отчете использованы новейшие доступные сопоставимые официальные статистические данные ОЭСР, которые в основном относятся к 2023 году, в отдельных случаях - к данным за 2022 или 2024 год, а также к тенденциям за несколько лет. Обзор был подготовлен в ноябре 2025 года.