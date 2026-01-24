Перечислены все показатели, в которых латвийская медицина оказалась в числе отстающих
Новый обзор Организации экономического сотрудничества и развития показывает, что по большинству ключевых показателей система здравоохранения Латвии заметно отстает от среднего уровня других стран организации: расходы ниже, доступность услуг ограничена, а смертность после тяжелых заболеваний остается высокой.
Согласно подготовленному организацией обзору "Health at a Glance 2025: Latvia", Латвия тратит на здравоохранение 3411 долларов США на одного жителя, что составляет примерно 3100 евро. Это значительно меньше, чем в среднем по странам ОЭСР - 5967 долларов США, или около 5400 евро. Расходы на здравоохранение в Латвии составляют 7,6% валового внутреннего продукта, тогда как в среднем в странах ОЭСР - 9,3%.
На профилактику в Латвии направляется 2,6% общих расходов на здравоохранение, что меньше 3,4%, чем в среднем по ОЭСР. Механизмы обязательного предварительного финансирования в Латвии покрывают лишь 60% расходов на здравоохранение, тогда как в странах ОЭСР - 75%, что свидетельствует о сравнительно высокой нагрузке прямых платежей для пациентов.
Как отмечается в обзоре, у 8,4% жителей Латвии имеются неудовлетворенные потребности в услугах здравоохранения, тогда как в среднем в странах ОЭСР - у 3,4% жителей. Лишь 54% латвийцев удовлетворены доступностью и качеством медицинской помощи, тогда как в странах ОЭСР - в среднем 64% населения.
Показатели здравоохранения в Латвии неравномерны. Охват детской вакцинацией против дифтерии, столбняка и коклюша достигает 97%, превышая средний уровень ОЭСР. В то же время в скрининге рака молочной железы участвуют лишь 36% женщин, тогда как в странах ОЭСР - 55%.
В обзоре также отмечается, что смертность в течение 30 дней после острого инфаркта миокарда в Латвии достигает 13,5%, а после инсульта - 17,3%, тогда как в странах ОЭСР в среднем эти показатели составляют соответственно 6,5% и 7,7%.
В Латвии насчитываются 3,4 практикующих врача на 1000 жителей, что меньше, чем в странах ОЭСР - 3,9, и 4,2 практикующих медсестры на 1000 жителей, тогда как в странах ОЭСР - 9,2.
В свою очередь показатель больничных коек в Латвии составляет 5 коек на 1000 жителей, что близко к среднему показателю ОЭСР - 4,2. Количество диагностического оборудования - аппаратов компьютерной томографии, магнитно-резонансной и позитронно-эмиссионной томографии - в Латвии составляет 65 на 1 млн жителей, превышая средний показатель ОЭСР - 51. Доля генерических лекарств на фармацевтическом рынке Латвии по объему составляет 77%, тогда как в странах ОЭСР в среднем - 56%.
В отчете использованы новейшие доступные сопоставимые официальные статистические данные ОЭСР, которые в основном относятся к 2023 году, в отдельных случаях - к данным за 2022 или 2024 год, а также к тенденциям за несколько лет. Обзор был подготовлен в ноябре 2025 года.