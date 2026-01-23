Операционные могут закрыться: региональные больницы требуют остановить сокращение бюджета

В письме подчеркивается, что оплата за одного пролеченного пациента (DRG-платеж) уменьшится, причем во многих местах снижение составит от 8 до 21%. Например, оплата DRG на одного пациента в Тукумской больнице сократится на 21% с 1 021,10 евро в 2025 году до 802,70 евро в 2026 году. В Ливанской больнице она будет сокращена на 21% - с 806,60 евро до 635,80 евро, в Северкурзеской - на 19% с 1 157,50 евро до 940,70 евро.