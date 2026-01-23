Операционные могут закрыться: региональные больницы требуют остановить сокращение бюджета
Руководители региональных больниц предупреждают о критических последствиях решений правительства: запланированное сокращение финансирования на 2026 год может привести к закрытию круглосуточных операционных, сокращению персонала и ухудшению доступности медицинской помощи в регионах.
Руководители региональных больниц Латвии направили открытое письмо в Министерство здравоохранения, Национальную службу здравоохранения (НСЗ), комиссию по социальным и трудовым вопросам Сейма и Кабинет министров с призывом не сокращать финансирование региональных больниц.
По данным региональных больниц, финансирование стационарных услуг в местных больницах второго и третьего уровня в следующем году будет сокращено как минимум на 10%, или более чем на 5 миллионов евро.
В письме подчеркивается, что оплата за одного пролеченного пациента (DRG-платеж) уменьшится, причем во многих местах снижение составит от 8 до 21%. Например, оплата DRG на одного пациента в Тукумской больнице сократится на 21% с 1 021,10 евро в 2025 году до 802,70 евро в 2026 году. В Ливанской больнице она будет сокращена на 21% - с 806,60 евро до 635,80 евро, в Северкурзеской - на 19% с 1 157,50 евро до 940,70 евро.
Оплата DRG в Даугавпилсской краевой больнице сократится с 1 240,80 евро до 1 213,40, или на 2%, в Елгавской городской больнице она практически не изменится (929,40 и 927,10), а в Резекне оплата увеличится с 948,20 евро до 981,60 евро, или на 4%.
Авторы письма считают, что значительное и даже критическое сокращение средств на акушерскую и травматологическую помощь в регионах значительно ухудшит доступность и качество медицинских услуг.
Тем не менее в нескольких крупных больницах Риги и некоторых учреждениях ожидается увеличение выплат по DRG. В Рижской восточной клинической университетской больнице их планируется увеличить на 10% с 1 584,30 евро в 2025 году до 1 744,00 евро в 2026 году, а в Клинической университетской больнице имени Страдиня - на 3% с 2 101,20 евро до 2 173,90 евро.
Руководители региональных больниц подчеркивают, что расходы на персонал в медицинских учреждениях составляют от 70 до 85% всех расходов, и сократить финансирование по другим статьям не представляется возможным. Поэтому для выполнения запланированных объемов больницам, возможно, придется отказаться от круглосуточных операционных для неотложных нужд и сократить до половины медперсонала в круглосуточных стационарах, что поставит под угрозу лечение как плановых, так и экстренных пациентов.
Сокращение финансирования региональных больниц чревато потерей врачей и медицинского персонала, поскольку местные больницы и так вынуждены конкурировать как с частными медицинскими учреждениями, так и с крупными рижскими больницами, говорится в письме. Ситуация усугубляется тем, что с января этого года в стране повысилась минимальная заработная плата.
Руководители больниц призывают остановить запланированные изменения и провести социально-экономическую оценку до начала любой реформы.
Против изменений ранее выступили Объединение центров регионального развития и краев, а также Союз зеленых и крестьян.