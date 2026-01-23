Приехал из Тукумса на лечение в Ригу - и пропал: семья уже месяц ищет бывшего пациента больницы Страдиня
После драки в Тукумсе Гатис остался с переломанными ребрами и челюстью. Однако переживания семьи до сих пор не утихли, так как через два дня после перенесенной операции в Риге мужчина пропал без вести.
Сестра мужчины Винета в программе «Degpunktā» рассказала, что брат попал в жестокую драку, и, когда он вернулся домой, гражданская супруга доставила его в медицинское учреждение. «Она позвонила из больницы и сказала, что он ужасно избит, плевался кровью. Возможно, ребра проткнули легкие, но, слава богу, оказалось, что они не были проткнуты», — указывает Винета.
Тем не менее травмы у Гатиса были серьезные — врачи установили перелом челюсти и ребер. Кроме того, перелом челюсти требовал операции, которую в Тукумсе провести было невозможно, поэтому мужчину доставили в Ригу, в больницу имени Страдиня. Винета отмечает, что поехала в Ригу навестить брата и там заметила, что он ведет себя несколько странно. «Когда мы были там в воскресенье, он говорил, что если ночью захочет курить, то вылезет [через окно] покурить. Я не знаю, не повлияли ли побои на его голову, потому что в понедельник вечером он мне позвонил и говорил что-то бессвязное», — рассказывает Винета.
Женщина указывает, что у нее с братом была договоренность созвониться после операции, однако через два дня после операции он перестал отвечать на телефонные звонки. Винета утверждает, что после повторных звонков в больницу «какая-то женщина сообщила ей, что брат 16-го числа был выписан из больницы». Также она признала, что «мужчина был каким-то странным». «Почему его выписали — зачем мы тогда оставляем номера, телефонные номера, если его просто выписывают, если он еще был таким странным?» — недоумевает сестра Гатиса.
Больница Страдиня указывает, что в связи с защитой данных не может комментировать ход лечения мужчины, однако подчеркивает, что «пациент имеет право в любой момент выразить желание прекратить лечение или покинуть стационар по собственной инициативе». «По вопросам, связанным с ориентированием пациента или его безопасностью, можем подчеркнуть, что такие решения всегда принимаются на основании медицинской оценки, а не субъективных впечатлении», — заявляет больница.
Опасаясь, что с братом случилось самое худшее, Винета обратилась с заявлением в полицию. Она отмечает, что в Тукумском участке ее попросили подать заявление в электронном виде, что женщина и сделала. Однако спустя несколько дней она выяснила, что Государственная полиция заявление так и не получила и поиски брата начаты не были. «Они мне говорят: “Почему вы писали в электронном виде?” Я говорю: “Но в Тукумском участке мне сказали писать электронно, так быстрее попадет в Ригу”. Мне отвечают: “Нет, нужно было писать заявление прямо в участке”. Я говорю: “Вы сами знаете, что вы делаете?”» — так Винета описывает коммуникацию.
Столкнувшись с таким количеством неясностей, семья мужчины обратилась к трем разным ясновидящим, и все сказали одно и то же — Гатис был убит. На данный момент Гатис пропал уже более месяца, и родственники просят откликнуться любого, кто в районе Агенскалнса или в других районах Риги 16 или 17 декабря видел Гатиса Шилбергса или знает о его местонахождении. Всех, кто располагает информацией, просят звонить Винете по телефону 29183013 или в полицию по номеру 112.