Приехал из Тукумса на лечение в Ригу - и пропал: семья уже месяц ищет бывшего пациента больницы Страдиня

Тем не менее травмы у Гатиса были серьезные — врачи установили перелом челюсти и ребер. Кроме того, перелом челюсти требовал операции, которую в Тукумсе провести было невозможно, поэтому мужчину доставили в Ригу, в больницу имени Страдиня. Винета отмечает, что поехала в Ригу навестить брата и там заметила, что он ведет себя несколько странно. «Когда мы были там в воскресенье, он говорил, что если ночью захочет курить, то вылезет [через окно] покурить. Я не знаю, не повлияли ли побои на его голову, потому что в понедельник вечером он мне позвонил и говорил что-то бессвязное», — рассказывает Винета.