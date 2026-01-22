Лед тронулся: можно ли ездить по замерзшим озерам в Латвии?
Катание на автомобиле по льду кажется безобидным зимним развлечением, но на деле может обернуться штрафом, угрозой для природы и риском для жизни. В Латвии такие маневры не запрещены напрямую, но ответственность все же возможна.
В социальной сети Facebook появилось видео, на котором видно, как водитель в Латвии дрифтует по поверхности замерзшего озера. Разрешено ли такое катание на транспортном средстве, является ли это безнаказанным развлечением, которое никому не угрожает? Многие в комментариях под видео пишут, что водитель действовал необдуманно, рискуя собственной жизнью ради адреналина, и что в ряде случаев людей, поступавших подобным образом, приходилось спасать. Другие, напротив, поддерживают автолюбителя, указывая: если лед толщиной 20 см и более, почему бы «не позволить себе зимние радости».
Старший специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Элина Приедите сообщила порталу Jauns.lv, что за езду по водоемам может быть применено административное наказание, однако это зависит от того, запрещено ли это в конкретном самоуправлении нормативными актами. «Законодательство Латвии напрямую не запрещает движение по водоемам», — пояснила специалист.
Однако следует учитывать, что такие действия потенциально могут нанести вред окружающей среде, например в случае утечки топлива или масла. Поэтому, по словам специалиста, о подобных случаях необходимо информировать также Государственную службу окружающей среды, которая оценивает последствия для природы и необходимые меры по ее защите, а также может применить соответствующее наказание.
Руководитель отдела общественного информирования управления превенции Государственной пожарно-спасательной службой (VUGD) Виктория Грибусте сообщила, что в случае звонка на номер 112 с сообщением о том, что транспортное средство провалилось под лед, служба реагирует на это как на спасательные работы. В первую очередь необходимо как можно быстрее убедиться, что в автомобиле не находятся люди, а также что из него не происходит утечка веществ в воду. На месте происшествия, по словам Грибусте, чаще всего принимается решение извлечь транспортное средство из водоема, чтобы не был нанесен ущерб окружающей среде.
«Поскольку это спасательные работы, компенсация убытков за них не взимается», — подчеркнула руководитель, отметив, что VUGD не оказывает услугу по вытаскиванию автомобилей.
Следует отметить, что каждую зиму в Латвии происходят несчастные случаи, когда люди необдуманно выходят на лед и проваливаются, подвергая опасности не только себя, но и спасателей, которым приходится участвовать в спасательных работах. Так, уже в этом году 18 января из озера Судала в Гулбенском крае пожарные извлекли автомобиль, провалившийся под лед. В этот раз никто не пострадал, однако, как сообщает портал Dzirkstele.lv, выяснилось, что автомобиль принадлежит депутату думы Гулбенского края Давису Уиску.
Государственная полиция сообщает, что толщина льда в водоемах может существенно различаться в зависимости от течения, глубины, погодных условий и других факторов, поэтому жителям перед выходом на лед необходимо тщательно оценивать ситуацию и убедиться в его прочности.
Вывод один: нахождение на льду является опасной активностью. Выходя на него, необходимо соблюдать все требования безопасности, в том числе убедиться, что лед достаточно толстый (актуальную информацию можно найти на сайтах соответствующих самоуправлений или муниципальной полиции), а также обязательно сообщать, если замечено, что кто-то нарушает закон.