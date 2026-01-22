Лед тронулся: можно ли ездить по замерзшим озерам в Латвии?

Руководитель отдела общественного информирования управления превенции Государственной пожарно-спасательной службой (VUGD) Виктория Грибусте сообщила, что в случае звонка на номер 112 с сообщением о том, что транспортное средство провалилось под лед, служба реагирует на это как на спасательные работы. В первую очередь необходимо как можно быстрее убедиться, что в автомобиле не находятся люди, а также что из него не происходит утечка веществ в воду. На месте происшествия, по словам Грибусте, чаще всего принимается решение извлечь транспортное средство из водоема, чтобы не был нанесен ущерб окружающей среде.