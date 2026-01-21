Конкуренция за рабочие места усилится: в Латвии втрое выросло число компаний, готовящих сокращения

18% работодателей планируют сократить численность персонала в ближайшие 12 месяцев — это в три раза больше, чем годом ранее, когда о таких планах заявляли лишь 6% компаний. Это означает усиление конкуренции за рабочие места уже в течение следующего года, следует из ежегодного опроса работодателей о тенденциях и прогнозах рынка труда, который проводит интернет-компания по подбору персонала Alma Career Latvia. В то же время опрос показывает, что 26% работодателей в Латвии в 2026 году планируют увеличить численность сотрудников, однако компании все чаще выбирают осторожный подход к кадровым вопросам. 23% компаний отмечают, что не планируют изменений в размере команды — в целом это указывает на неравномерный и хрупкий баланс на рынке труда.