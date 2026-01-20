Спилве: первый международный аэропорт Риги, который ушел с радаров
Спилве была первой рижской «международкой» задолго до нынешнего аэропорта RIX: отсюда летали регулярные рейсы, а парадный терминал встречал гостей как «витрина» города. Сегодня это место почти исчезло из повседневной жизни пассажиров — но аэродром живет, и его роль снова меняется.
Ворота в город до эпохи больших терминалов
Спилве — аэродром на левом берегу Даугавы, примерно в пяти километрах от центра Риги. Его история началась еще в годы Первой мировой, когда Спилвские луга использовали под военные авиационные задачи.
После создания Латвии площадка постепенно стала главным воздушным узлом страны. В 1920–1930-х Спилве работала как реальный «европейский маршрут»: регулярные линии связывали Ригу с Берлином и Восточной Пруссией, работали международные перевозчики, формировалась сеть сообщений через Каунас, Вильнюс, Таллин и дальше на север. Именно тогда Спилве закрепилась как первый международный аэропорт Риги в современном понимании — с расписанием, пассажирскими рейсами и статусом центральной городской авиагавани.
Послевоенный «центральный аэропорт» и терминал-символ
После Второй мировой Спилве перестроили под советскую гражданскую авиацию: аэродром стал рижским «центральным аэропортом» и важным узлом для рейсов Aeroflot. Самая узнаваемая часть той эпохи — терминальное здание 1954 года: советский неоклассицизм (часто его называют сталинским), монументальные интерьеры и парадная ось подъезда. Этот комплекс официально признан охраняемым памятником архитектуры государственного значения.
Почему Спилве «исчезла» из повседневной жизни
Исчезновение было не внезапным, а инфраструктурным. Когда в 1970-х открылся современный аэропорт «Рига» (RIX), пассажирская роль Спилве начала сокращаться: основной поток постепенно перешел на новую площадку. В дальнейшем регулярные гражданские рейсы в Спилве прекратились к концу 1980-х — аэродром перестал быть тем местом, откуда летят в отпуск и куда прилетают в Ригу.
После 1990-х: аэродром остался, сценарий поменялся
С 1990-х Спилве все больше работала не как пассажирский аэропорт, а как площадка малой авиации: частные полеты, тренировочные вылеты, авиационная и парашютная подготовка. В 2000-х здание терминала пытались оживлять разными способами — от культурных событий до проектов авиационного музея; при этом сама территория оставалась «между статусами»: слишком большая и историческая, чтобы быть просто пустырем, и слишком ограниченная по функциям, чтобы вернуться в прежний формат.
Что происходит сейчас (2025–2026)
Сегодня Спилве — действующий аэродром EVRS, ориентированный на general aviation: обучение пилотов, частные вылеты, локальные авиационные активности. Полеты здесь регулируются по предварительному разрешению.
Одновременно место снова становится площадкой для событий, которые возвращают ему публичность — но уже не в виде регулярных пассажирских рейсов. В 2026 году на Спилве запланирован крупный международный авиашоу-формат (Baltic International Airshow).