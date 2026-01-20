Спилве: первый международный аэропорт Риги, который ушел с радаров

С 1990-х Спилве все больше работала не как пассажирский аэропорт, а как площадка малой авиации: частные полеты, тренировочные вылеты, авиационная и парашютная подготовка. В 2000-х здание терминала пытались оживлять разными способами — от культурных событий до проектов авиационного музея; при этом сама территория оставалась «между статусами»: слишком большая и историческая, чтобы быть просто пустырем, и слишком ограниченная по функциям, чтобы вернуться в прежний формат.