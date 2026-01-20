Ценовые войны в Латвии: отражают ли громкие исследования реальную ситуацию в магазинах?

Существуют тенденции, которые изначально трудно объяснить, например, почему овощи дешевле в Эстонии, чем в Латвии. Ходила даже версия, что овощи продаются там ниже закупочной цены. С другой стороны, есть определенный вид сыра, который значительно дешевле в Латвии, чем в двух других соседних странах. Часто обнаруживается очень большая разница в цене между самым дешевым и следующим по цене товаром, и особенно в Эстонии Гулбе заметила, что полки с самыми дешевыми товарами пустуют. В конце мая прошлого года Гулбе скептически отнеслась к возможности влияния на цены с помощью меморандума, на который рассчитывало Министерство экономики. Она до сих пор повторяет то же самое в интервью газете Diena, говоря, что задача Министерства экономики - содействовать развитию предпринимательства, чтобы предприниматели платили своим сотрудникам больше и повышали покупательную способность, которая для многих людей все еще низка. Однако в ходе переговоров о меморандуме производители и торговцы сели за стол переговоров, было достигнуто несколько соглашений, что следует оценить положительно, говорит Гулбе.